Tosun Paşa geri döndü...

Muleka'yı kaptıran, Weghorst'ta ise son adımı bir türlü atamayan Beşiktaş, eski oyuncusu Cenk Tosun'u kadrosuna kattı.



Süper Lig’de yeni sezon öncesi hazırlıklarını İstanbul’da sürdüren Beşiktaş, Everton ile sözleşmesi sona eren milli futbolcu Cenk Tosun ile el sıkıştı. 2017-2018 sezonunun devre arasında 22.5 milyon Euro’ya Everton’a giden Cenk, Beşiktaş’ta 2020-2021 sezonunun devre arasında kiralık olarak gelmişti.

Ancak yaşadığı sakatlık nedeniyle beklenilen katkıyı vermeyen Cenk Tosun, Beşiktaş’taki 3. dönemine hazırlanıyor.

MULEKA VE WEGHORST BEKLERKEN

Haber7.com'a göre; Beşiktaş ile 1+1 yıllık sözleşmede anlaşan 31 yaşındaki forvet, yerli rotasyonunda büyük rahatlık sağlayacak olması ve camiayı bilmesi nedeniyle teknik direktör Ismael tarafından da istendi. Siyah-beyazlılar, Muleka transferinde sonuca varamaması ve Weghorst’ta son adımı atamaması nedeniyle forvet transferinde sıkıntı yaşıyor.

Cenk Tosun’un Weghorst’un kadroya katılmasıyla rotasyonda kullanılması bekleniyor.