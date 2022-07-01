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Spor Tosun Paşa geri döndü...
Spor

Tosun Paşa geri döndü...

Muleka'yı kaptıran, Weghorst'ta ise son adımı bir türlü atamayan Beşiktaş, eski oyuncusu Cenk Tosun'u kadrosuna kattı.

Yeniakit Publisher
2022-07-01 14:06:00 -
Tosun Paşa geri döndü...

Muleka'yı kaptıran, Weghorst'ta ise son adımı bir türlü atamayan Beşiktaş, eski oyuncusu Cenk Tosun'u kadrosuna kattı.

Süper Lig’de yeni sezon öncesi hazırlıklarını İstanbul’da sürdüren Beşiktaş, Everton ile sözleşmesi sona eren milli futbolcu Cenk Tosun ile el sıkıştı. 2017-2018 sezonunun devre arasında 22.5 milyon Euro’ya Everton’a giden Cenk, Beşiktaş’ta 2020-2021 sezonunun devre arasında kiralık olarak gelmişti.

Ancak yaşadığı sakatlık nedeniyle beklenilen katkıyı vermeyen Cenk Tosun, Beşiktaş’taki 3. dönemine hazırlanıyor.

MULEKA VE WEGHORST BEKLERKEN

Haber7.com'a göre; Beşiktaş ile 1+1 yıllık sözleşmede anlaşan 31 yaşındaki forvet, yerli rotasyonunda büyük rahatlık sağlayacak olması ve camiayı bilmesi nedeniyle teknik direktör Ismael tarafından da istendi. Siyah-beyazlılar, Muleka transferinde sonuca varamaması ve Weghorst’ta son adımı atamaması nedeniyle forvet transferinde sıkıntı yaşıyor.

Cenk Tosun’un Weghorst’un kadroya katılmasıyla rotasyonda kullanılması bekleniyor.

 

 

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Yorumlar

emekli ismail

bir beşiktaş lı olarak hiç bir şeye yaramaz. gidin muleka nerde yetişmiş ise oradan bir tanede siz getirin. ne yarar sağlayacak size cenk tosun. olmuş zaten o bir tosun. gidin bulun genç yetenekleri. veya 17 u takımını getirin ana kadro olarak sürün süper lige. desenize biz bu senede konuşamayacağız.
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