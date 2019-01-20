TÖSHİD’de yeni başkan Mehmet Tevfik Nane

Türkiye Özel Sektör Havacılık İşletmeleri Derneği (TÖSHİD) Başkanlığına Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Mehmet Tevfik Nane seçildi. 20. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın ardından oluşturulan yeni yönetim kurulunda konuşan Nane, Türk sivil havacılık sektörünün, son 16 yılda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümetlerin yoğun desteğiyle hızlı bir şekilde geliştiğine işaret ederek, “TÖSHİD de uygulanan bu geliştirici politikaların destekçisi olarak sektörümüzün gelişime katkı sağlamak adına çalışıyor... Türk sivil havacılığını dünyada parlayan bir yıldız haline getirmek için çalışmalarımızı var gücümüzle sürdüreceğiz” dedi. Mehmet Nane’nin başkanlığındaki yönetimde; Teoman Tosun-Başkan Yrd. (Onur Air GM), M. Hakan Bayramiç-Başkan Yrd. (ULS Havayolları GM), Kürşad Koçak-Başkan Yrd. (HAVAŞ GM), Ersel Göral-Genel Sekreter (İSG GM), Hacı Say-Muhasip Üye (Freebird-Danışman) ve Hakan Babila-Üye (Turkish Do&Co-Koordinatör) yer alıyor.