  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi TÖSHİD Başkanlığına yeniden Nane seçildi
Ekonomi

TÖSHİD Başkanlığına yeniden Nane seçildi

Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Mehmet T. Nane, Türkiye Özel Sektör Havacılık İşletmeleri Derneğinin (TÖSHİD) olağan genel kurul toplantısında yeniden başkan seçildi.

Yeniakit Publisher
2021-04-01 16:10:00 -
TÖSHİD Başkanlığına yeniden Nane seçildi

TÖSHİD’in, yeni yönetim ve denetim kurulunun belirlendiği olağan genel kurul toplantısı 26 Mart’ta yapıldı. Nane, bu toplantıda yeniden derneğin yönetim kurulu başkanı olarak seçildi. Pegasus Genel Müdürü Nane, tüm dünyayı derinden etkileyen yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) en çok etkilenen sektörlerin başında havacılığın geldiğini,  böyle bir dönemde TÖSHİD başkanlığına yeniden seçilmekten gurur duyduğunu belirtti. Nane, sektörün tüm paydaşlarının zorlu dönemde üstün gayret göstermeye devam ettiğini kaydederek, “Sivil havacılığımızın pandemi öncesindeki günlere dönmesi, daha da gelişmesi ve dünyadaki yükselen konumunun güçlenmesi için TÖSHİD olarak üzerimize düşen tüm görevleri eksiksiz yerine getirmeye hazırız. Koşullar ne kadar zorlu olursa olsun, değerli üye şirketlerimizden aldığımız güçle ve onlarla birlikte, sektörümüze ve ülkemize katma değer sağlamak adına var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Katil Esed çıldırdı!
Siyaset

Katil Esed çıldırdı! "Bu kabul edilemez"

Kendisine bağlı sözde Dışişleri Bakanlığı'na bir açıklama yaptıran katil Beşar Esed, Brüksel'de kendi temsilcisi olmadan Suriye konulu bir k..
Vatandaş akın etti... Uyarı geldi! B planı yok, boşuna yaptırmayın
Gündem

Vatandaş akın etti... Uyarı geldi! B planı yok, boşuna yaptırmayın

Aşı olanlar antikor sonucunu öğrenmek için hastanelere akın etti. Uzmanlar uyardı: " 'Antikor yoksa aşı korumuyor’ diyemiyoruz. Baktırmanın ..
Uğur Şahin'den çok önemli uyarı!
Korona Virüs

Uğur Şahin'den çok önemli uyarı!

BioNTech şirketinin kurucusu Uğur Şahin, "Önümüzdeki üç dört ay için en büyük zorluk vaka sayılarını düşük tutmak olacak. Yükselen sıcaklıkl..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay