TÖSHİD Başkanlığına yeniden Nane seçildi

TÖSHİD’in, yeni yönetim ve denetim kurulunun belirlendiği olağan genel kurul toplantısı 26 Mart’ta yapıldı. Nane, bu toplantıda yeniden derneğin yönetim kurulu başkanı olarak seçildi. Pegasus Genel Müdürü Nane, tüm dünyayı derinden etkileyen yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) en çok etkilenen sektörlerin başında havacılığın geldiğini, böyle bir dönemde TÖSHİD başkanlığına yeniden seçilmekten gurur duyduğunu belirtti. Nane, sektörün tüm paydaşlarının zorlu dönemde üstün gayret göstermeye devam ettiğini kaydederek, “Sivil havacılığımızın pandemi öncesindeki günlere dönmesi, daha da gelişmesi ve dünyadaki yükselen konumunun güçlenmesi için TÖSHİD olarak üzerimize düşen tüm görevleri eksiksiz yerine getirmeye hazırız. Koşullar ne kadar zorlu olursa olsun, değerli üye şirketlerimizden aldığımız güçle ve onlarla birlikte, sektörümüze ve ülkemize katma değer sağlamak adına var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.