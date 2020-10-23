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Spor TOSFED 2020 yarış takvimini güncelledi
Spor

TOSFED 2020 yarış takvimini güncelledi

Yeniakit Publisher
2020-10-23 17:47:18 -
TOSFED 2020 yarış takvimini güncelledi

ANKARA (AA) - Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ertelenen yarış takviminin güncellendiğini duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, 2020 sezonunun kalan döneminde, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nden alınan uygunluk doğrultusunda şampiyona ve kupa yarışmaları, 21 Kasım-27 Aralık tarihlerinde İzmit Körfez Yarış Pisti'nde organize edilecek.

Ralli, offroad, baja, pist, karting ve drift branşlarında yapılacak yarışlar için kayıt bedeli alınmayacak.

Salgın nedeniyle, 2021 yılına ertelenen "TOSFED Yıldızını Arıyor 2020" projesinin detayları ise ileri bir tarihte açıklanacak.


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