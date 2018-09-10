Torununun şehit haberini alan babaanne vefat etti

3 Ağustos 2018 günü, Hakkari’nin Yüksekova ilçesine yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Çobanpınar köyü yakınlarındaki Meskan Tepe mevkiinden görevden dönen polisleri taşıyan, zırhlı aracın geçişi sırasında, PKK’lı teröristler tarafından yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu yaralanan ve kaldırıldığı Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde (GATA) 37 gün hayata tutunabilen Bayram Çiçek’in şahadet haberini alan 108 yaşındaki babaannesi Zeliha Çiçek de yaşamını yitirdi.

BİRLİKTE DEFNEDİLECEKLER

Babaanne Zeliha Çiçek ile torunu Şehit Bayram Çiçek’in cenazeleri yarın ikindi namazına müteakip Kahramanmaraş Arıtaş mahallesinden kaldırılacak.