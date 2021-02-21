Tortum Hidroelektrik Santrali özelleştirilecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığının konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, Maliye Hazinesi adına kayıtlı Tortum Hidroelektrik Santrali ile bu santral tarafından kullanılan taşınmazlar “işletme hakkının verilmesi” yöntemiyle özelleştirilecek. İhale, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle pazarlık usulü ile gerçekleştirilecek. İhaleye 27 Nisan’a kadar teklif verilebilecek.