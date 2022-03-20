Torrent, mağlubiyeti penaltıya bağladı!

Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray, Gaziantep FK deplasmanından 1-0 öne geçtiği maçta 3-1 mağlup ayrıldı. Sarı-Kırmızılı ekibin teknik direktörü Domenec Torrent maçın ardından açıklamalarda bulundu. Teknik adam, Gaziantep FK'nın kazandığı penaltı ile ilgili, "Çok saçma da bir penaltı olduğunu söyleyebilirim. Onun neden penaltı olduğunu anlayamıyorum." dedi.

Süper Lig 'in 30. haftasında Galatasaray , Gaziantep FK deplasmanından 1-0 öne geçtiği maçta 3-1 mağlup ayrıldı. Sarı-Kırmızılı ekibin teknik direktörü Domenec Torrent maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Maçı değerlendirerek konuşmasına başlayan Domenec Torrent, Gaziantep FK'nın kazandığı penaltı pozisyonu konusunda "Sahada dengeli bir maç vardı. Sonucun sahadaki oyunu tam olarak yansıtmadığını düşünüyorum. İlk yarının son saniyesinde bir gol yedik. Çok saçma da bir penaltı olduğunu söyleyebilirim. Onun neden penaltı olduğunu anlayamıyorum." sözlerini dile getirdi.

"Futbol, adil bir oyun değil"

Futbolun adil bir oyun olmadığını belirten teknik adam, "Bafe'nin beraberlik getirme şansı olan net bir pozisyonu vardı. Futbol, adil bir oyun değil. Orada 2-2 yapmamız durumunda maç, farklı bir yere gidebilirdi. Maç, sahada gayet dengeli gidiyordu." dedi.

"Güçlü olarak döneceğiz"

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında ise Torrent şu açıklamalarda bulundu:

"Maça iyi başlamadık ama 20’nci dakikadan sonra kendimize geldik. Bizim kontrolümüz altındaki maçta duran toptan iki gol yedik ve böyle olunca oyun elinizden kaçıyor. Gomis ile 2-2 yapma olasılığı vardı ama kaçırdık. Sonrasında maç elimizden kaçtı. Rakibimizin kontraları kullanacağını biliyorduk ve hazırlıklıydık ama olmadı. Hatlar arasında topla buluşma gibi şanslarımız oldu. Topa daha fazla sahip olduk ama bitirme konusunda hatalarımız, eksiklerimiz oldu. Hem bizim hem de rakibimizin fırsatları oldu. Farklı stillere sahip dengeli bir maç oldu. Biz boşlukları bulmaya çalışıyorduk onlar kontrada patlayıcı yol izliyordu. Olup biteni değişme şansımız yok. 8 maçı en iyi şekilde bitirmek istiyoruz. Son 20 gün içinde sürekli maç ve antrenmanlarımız oldu, yolculuklarımız oldu. Şimdi 4 gün ara vereceğiz. Tahminim o 4 günde mental ve fizik olarak iyileşmiş ve güçlü olarak döneceğiz."

"Türkiye Ligi, en çok penaltı verilen lig"

"Türkiye Ligi, en çok penaltı verilen lig. Temas olunca penaltı verilecek endişesi var. Basketbol oyunu değil, futbol bu. İlk yarının son dakikalarında duran toptan gol yedik. İkinci yarıda penaltı oldu ve biz de kaygılıyız. İstanbul ile dış sahada oynayan Galatasaray aynı değil. Şu anda kalan 8 maç için bunu düzeltmemiz lazım. Bu sezonu da ligde en iyi noktada bitirmemiz lazım. Hala yapmamız gereken çok iş var. Galatasaray, Beşiktaş ’a ve Barcelona’ya karşı bu kadar yüksek oyun oynayabiliyorsa diğer rakiplerine karşı da aynısını yapmalı."