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Toroslar’da karakucak heyecanı

Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediyesi’nin, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 97’nci yıldönümü etkinlikleri kapsamında bu yıl 6’ncısını düzenlediği Karakucak güreşlerinin ilki Soğucak Mahallesi’ndeki güreş alanında yapıldı.

26 Ağustos 2019 Pazartesi 09:39
Toroslar’da karakucak heyecanı

Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediyesi’nin, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 97’nci yıldönümü etkinlikleri kapsamında bu yıl 6’ncısını düzenlediği Karakucak güreşlerinin ilki Soğucak Mahallesi’ndeki güreş alanında yapıldı.


Miniklerde 30 ile 70 kilogram, yıldızlarda 45 ile 80-100 kilogram kategorilerinde gerçekleştirilen müsabakaya Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen 200 sporcu katıldı. Avrupa ve dünya arenalarında derece alan sporcuların da yer aldığı Soğucak karakucak güreşlerinde 18 dalda 72 sporcuya ödül verildi. Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz’ın ev sahipliğinde yapılan organizasyonu, Belediye Meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, mahalle muhtarları ile çok sayıda güreşsever izledi.


Saygı duruşu, İstiklal Marşı ve şehitler için Kuran-ı Kerim’in okunmasının ardından başlayan müsabakaların öncesinde bir konuşma yapan Başkan Yılmaz, katılımlarından dolayı tüm davetlilere, sporculara ve programda emeği geçen herkese teşekkür etti. Ata sporu güreşin, en eski Türk sporu olduğunu belirten Yılmaz, "Türk demek güç demektir. Pehlivanın gücü de er meydanında anlaşılır. Er meydanı diyorum. Tür deyince güreş, güç, yiğitlik, er meydanı akla gelir. Güreş ve yiğitlik de burada yapılır. Allah’a çok şükür bu sporumuzu ve geleneğimizi sürdüreceğiz. Eğitim ve spora olan katkılarımız da artarak devam edecektir. Bu topraklardan çok yiğit ve şampiyon çıktı. İnşallah bu genç yiğitlerden de yeni şampiyonlar çıkacak" dedi.


Türk kültüründe güreşin çok önemli olduğunu ancak kadının değeri ve konumunun daha da önemli olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Son günlerde yaşanan kadına şiddet haberleriyle sarsıldık. Maalesef yine hunharca katledilen kadınlar ve geride bıraktıkları gözü yaşlı çocuklarla sarsıldık. Biz Türk milleti olarak kadına ’hanım’ diyen bir kültürden geliyoruz. Cenneti anaların ayakları altında gören bir dine mensubuz. Amason günlerde Emine Bulut cinayeti ve üstüne başka vakalar yaşandı. Bu konuda önemli çalışmalarımız var. Geçtiğimiz günlerde de Avrupa Yerel Yaşamda Kadın-Erkek Eşitlik Şartı’nı imzaladık. Analarımızın, kadınlarımızın sevgi ve saygı gördüğü, şiddete uğramadığı bir kenti hep beraber inşa edeceğiz. Her yiğidi bir ana doğurur veyetiştirir. Burası er meydanı. Er meydanında yiğitler gücünü gösterir ama kadınlara karşı değil. Erlik ve erkeklik kadına şiddet değildir. Yüzyıllardır Türk erkeklerinin gücünü sergilediği bu er meydanları, dileriz ve umut ederiz ki ‘güç gösterisine’ sahne olan tek meydanlar olur. Bu etkinliğimizi başta Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, 1071’de Anadolu’nun kapılarını Türklere açan Sultan Alparslan’a ve ismini taşımaktan onur ve gurur duyduğum O’nun komutanı Afşin Bey’e, tüm şehit ve gazilerimize ithaf ediyorum. Ruhları şad olsun" diye konuştu.


Konuşmaların ardından sporcular, kategorilerinden er meydanına çıktı.Müsabakaların ardından sporculara ödülleri verildi.


Karakucak güreşlerinin 2’nci etkinliği ise 31 Ağustos Cumartesi günü Ayvagediği Mahallesi’ndeki top sahasında saat 14.00’de başlayacak. Ayvagediği Mahallesindeki müsabakada da sporcular, minikler, yıldızlar ve büyükler olmak üzere üç kategoride er meydanına çıkacak.

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Haber Tarihi: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 09:39
  1. kültür
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