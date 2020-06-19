Toroslar zabıtası, maske, hijyen ve sosyal mesafe denetimi yaptı

MERSİN (İHA) – Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediyesi zabıta ekipleri, lokanta, kafe ve kahvehanelerde maske, hijyen ve sosyal mesafe kuralları çerçevesinde denetim yaptı.

Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kontrollü sosyal hayat süreciyle birlikte yeniden açılan kafe, lokanta ve kahvehanelere yönelik denetimlerini sürdürüyor. Zabıta Müdürlüğü ekipleri, bu kapsamda korona virüse karşı ilçe genelindeki iş yerlerinde uygulanması gereken kurallar ile ilgili esnafı bilgilendirdi.

İlçe Emniyet, Sağlık, Tarım ve Orman Müdürlükleri ile birlikte ortaklaşa yürütülen denetimlerde; maske ve eldiven takılması, sosyal mesafeye, genel temizliğe, hijyen koşulları ile açılış ve kapanış saatlerine uyulması, metrekareye göre kişi sayısının alınması gibi konularda işletme sahipleri ve çalışanlar uyarıldı.

"Halkımızın sağlığını her şeyin üstünde tutuyoruz"

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, halk sağlığını korumak adına bu denetimlerin rutin olarak devam edeceğini belirterek, "Halkımızın sağlığını her şeyin üstünde tutuyoruz. Zabıta ekiplerimiz, Covid-19 ile mücadele kapsamında ilçemizdeki iş yerlerinin mevzuata uygun hareket edip etmediklerini kontrol ederek, bilgilendiriyor. Salgın tehdidi bitene kadar tedbirlerin harfiyen uygulanması noktasında çalışmalarımıza devam edeceğiz. Normalleşme sürecini kurallara uyarak daha sağlıklı ve güvenli bir şekilde atlatabileceğimize inanıyorum" dedi.