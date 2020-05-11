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Aktüel

Toroslar Belediyesinden berber ve kuaförlere hijyen desteği

Toroslar Belediyesi, korona virüs salgınına karşı alınan önlemler çerçevesinde faaliyetleri durdurulan kuaför, berber ve güzellik salonlarının bugün itibariyle yeniden hizmete başlaması dolayısıyla bu iş yerlerini dezenfekte ederek, hijyen seti hediye etti.

Yeniakit Publisher
2020-05-11 14:47:48 -
Toroslar Belediyesinden berber ve kuaförlere hijyen desteği

Toroslar Belediyesi, korona virüs salgınına karşı alınan önlemler çerçevesinde faaliyetleri durdurulan kuaför, berber ve güzellik salonlarının bugün itibariyle yeniden hizmete başlaması dolayısıyla bu iş yerlerini dezenfekte ederek, hijyen seti hediye etti.


Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını tedbirleri kapsamında ülke genelinde faaliyetleri geçici süreliğine durdurulan berber, kuaför ve güzellik merkezleri, bugün yeniden hizmete girdi. Toroslar Belediyesi de günün ilk saatlerinde ilçede Berberler ve Kuaförler Odasına kayıtlı tüm işletmelerde dezenfeksiyon çalışması yaparak, içerisinde maske, eldiven, dezenfektan ve tek kullanımlık önlükten oluşan hijyen seti teslim etti. Tek kullanımlık önlükler Toroslar Belediyesi TORTEK merkezlerinde imal edilerek esnafa hediye edildi.


Hijyen setlerini alan ve iş yerleri dezenfekte edilen esnaf, Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz’a desteklerinden dolayı teşekkür ederek, "Belediyemiz, salonlarımızın hijyenik olarak faaliyetlerine başlaması için günün ilk saatlerinde dezenfeksiyon çalışması yaptı. Başkanımıza ve ekibine teşekkürlerimizi sunarız. Bizler de hijyen kurallarına dikkat ederek hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi.



"Esnafımızın yanındayız"


Başkan Yılmaz da yaptığı açıklamada, Covid-19 salgınının yayılmasını önlemek amacıyla ilçede en üst seviyede tedbirler almaya devam ettiklerini belirterek, önceliklerinin halk sağlığını korumak olduğuna dikkat çekti. Yılmaz, "Bugün yeniden hizmete giren tüm berber ve kuaför esnafımıza bol ve bereketli kazançlar diliyorum. Ülke olarak zor bir süreçten geçiyoruz. Toroslar Belediyesi olarak esnafımızın her zaman yanındayız. Yeter ki halkımız ve esnafımız sağlıklı, huzurlu ve mutlu olsun. İnşallah bu zorlu süreci de en kısa zamanda hep beraber atlatacağız" diye konuştu.

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