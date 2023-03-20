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Ekonomi Toros Üniversitesi’ne öğretim elemanı alınıyor
Ekonomi

Toros Üniversitesi’ne öğretim elemanı alınıyor

Toros Üniversitesi’ne aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi, tam zamanlı görev yapacak, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik gereğince öngörülen koşulları sağlamış olmak şartı ile öğretim elemanı alınacak.

Yeniakit Publisher
2023-03-20 13:56:00 -
Toros Üniversitesi’ne öğretim elemanı alınıyor

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Adayların istenilen belgeleri başvuru süresinin bitiş günü saat 17.00’a kadar “Toros Üniversitesi İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı, Bahçelievler Kampusu 1857 Sokak No.12 33140 Yenişehir Mersin” adresine ulaştırmaları gerekmektedir.

BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME TAKVİMİ

Duyuru Başlama: İlanın Resmî Gazete’de yayınlanması ile başvuru süreci başlar.

Son Başvuru: İlanın Resmi Gazetede yayınlanması tarihi itibari ile 15 gün başvuru süresi vardır.

Ön Değerlendirme, Yazılı Sınav ve Sonuç Açıklama tarihleri ilanın Resmî Gazete’de yayınlanma tarihine göre www.toros.edu.tradresinde yayınlanacaktır.
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