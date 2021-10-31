Torino, Sampdoria'yı 3 golle yendi
İtalya Serie A 11.hafta maçında Torino kendi sahasında Sampdoria'yı 3-0'lık skorla yendi.
İtalya Ligi'nde 11.hafta mücadelesinde Torino ve Sampdoria karşı karşıya geldi.
Olimpico Grande stadında oynanan maçı, Torino 3-0 kazandı.
Torino'ya galibiyeti getiren golleri, 17. dakikada Praet, 52. dakikada Singo ve 90+3. dakikada Belotti kaydetti.
Sampdoria'da takımın Portekizli oyuncusu Adrien Silva 67. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Torino aldığı bu galibiyetle puanını 14'e yükseltirken, Sampdoria 9 puanda kaldı.