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Spor Torino, Sampdoria'yı 3 golle yendi
Spor

Torino, Sampdoria'yı 3 golle yendi

İtalya Serie A 11.hafta maçında Torino kendi sahasında Sampdoria'yı 3-0'lık skorla yendi.

Yeniakit Publisher
2021-10-31 02:42:00 -
Torino, Sampdoria'yı 3 golle yendi

İtalya Ligi'nde 11.hafta mücadelesinde Torino ve Sampdoria karşı karşıya geldi.

Olimpico Grande stadında oynanan maçı, Torino 3-0 kazandı.

Torino'ya galibiyeti getiren golleri, 17. dakikada Praet, 52. dakikada Singo ve 90+3. dakikada Belotti kaydetti.

Sampdoria'da takımın Portekizli oyuncusu Adrien Silva 67. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Torino aldığı bu galibiyetle puanını 14'e yükseltirken, Sampdoria 9 puanda kaldı.

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