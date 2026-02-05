  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Torbalı'da can pazarı! Sağanak felaketi alt geçidi mezara çevirdi: 1 ölü
Torbalı'da can pazarı! Sağanak felaketi alt geçidi mezara çevirdi: 1 ölü

İzmir'in Torbalı ilçesinde etkili olan şiddetli sağanak yağış, arkasında büyük bir trajedi bıraktı. İlçede aniden bastıran yağış nedeniyle saniyeler içinde suyla dolan bir alt geçit, bir sürücüye mezar oldu. Akıntıya kapılarak su dolu geçitte mahsur kalan aracın içindeki vatandaş, çevredeki tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Torbalı ilçesi Pancar Mahallesi’nde bulunan İZBAN alt geçidinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Ekinci (58) idaresindeki 45 E 3077 plakalı araç, yağmur nedeniyle suyla dolan alt geçitten geçmek istediği sırada mahsur kaldı. Suların yükselmesiyle araç bulunduğu yerde sulara gömüldü. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu araç bulunduğu yerden çıkarıldı. Yapılan kontrollerde, sürücü Mehmet Ekinci’nin araç içerisinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Ekinci’nin cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

