“Siz çocuk öldürmeyi iyi bilirsiniz” Erdoğan böyle seslenmişti

Epstein… Karayiplerin kalbinde, Little St. James adında küçük bir ada.. Ama ne ada!



Özel plajları, lüks malikaneleriyle göz kamaştıran; ayrıca da çok sıkı korunan bir ada.

Görünürde cennetten köşe gibi olsa da, aslında cennet görünümlü cehennemmiş.

Adanın sahibi ve işletmecisi, daha sonra dünyanın en tartışmalı isimlerinden biri haline gelecek olan Yahudi işadamı Jeffrey Epstein.

KİM BU JEFFREY EPSTEİN?



Jeffrey Epstein 1973 yılında, 20 yaşında ve üniversite mezunu dahi olmadığı halde, New York'un en prestijli liselerinden Dalton School'a "Matematik Öğretmeni" olarak alınıyor.





Arkasındaki hamisi de CIA elemanı Donald Barr. 2019 yılında Donald Barr’ın oğlu CIA eğitiminden geçmiş Adalet Bakanı Bill Barr Jeffrey Epstein'ı tutuklatıyor.



İşte bu gizemli Epstein Adası’nda yaşananlar MOSSAD projesi olup, istihbarat ve şantaj üssüymüş meğer.

En iğrenç pislikler, sapıklıkta zirve, vahşet.. Ne ararsan sığdırılmış bu küçücük adaya.





Küçük yaştaki çocuklara cinsel istismar, kanlı ayinler, insan eti yiyen yamyamlar..



Tüm bu işlerin baş organizatörü etkili, ünlü kişilerle bağlantıları olan ve 2019 yılında hapishanedeki hücresinde gizemli bir şekilde sırlarıyla ölen Jeffrey Epstein..



Sıradan birisinin hiçbir engelle karşılaşmadan dünyayı yönetenleri, ünlüleri ve politikacıları bu gizemli adada ağırlaması, fantezileri için imkân sağlaması mümkün mü?..

Diğer tüm kullanıp yok ettikleri veya desteklerini çektikleri kuklalar gibi bu şahıs da kullanıldı, iş bitirilince de içeride işi bitirildi!



Okumaya, izlemeye zaman yetmeyecek binlerce bilgi, belge, video neden yıllar sonra piyasaya sürüldü? Elbet bu iş, dünya düzenini elinde bulunduran güçlerin bir hesabıyla gerçekleşti.



Bir kez daha anladık ki; Siyonist zihniyet, kendi sapkın ve kirli hedeflerine ulaşmak için hiçbir sınır tanımıyor.





Dünyanın iki Siyonist’i İsrail ve Amerika’nın zulümlerine dünya liderlerinin çoğunun sessiz kalmasını, Zelenski’nin Epstein ile fotoğrafının çıkmasını, İsrail’e bağlılık ve dostluğunu açıklayan Aliyev’in durumlarını bu açıdan da değerlendirmek gerekir.



Dünyanın önde gelen ülkelerin liderleri ve bazı saltanat sevdalısı kraliyet mensuplarının işledikleri rezaletler dünyayı şoka sokarken, ülkeleri kontrol altında bulundurmak için adada ağırlanıp gizli çekimleri yapılanlar susmayıp da ne yapacaklar?..



Şimdiye kadar bütün ABD Başkanlarını parmağında oynatan İsrail, Trump’ı kendine destek vermekte yetersiz mi buldu?..

