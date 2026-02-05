  • İSTANBUL
Gündem MSB’den millete kılıç çeken teğmen kararına itiraz!
Gündem

MSB’den millete kılıç çeken teğmen kararına itiraz!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
MSB’den millete kılıç çeken teğmen kararına itiraz!

Milli Savunma Bakanlığı, yemin töreninde kaldırılmasına rağmen korsan metin okuyarak millete kılıç çeken Teğmen Deniz Demirtaş hakkında verilen 'Silahlı kuvvetlerden ayırma' cezasının iptaline dair mahkeme kararını istinafa taşıyarak kararın kaldırılmasını talep etti.

Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde, kaldırılmasına rağmen korsan metin okuyarak "Mustafa Kemal'in askerleri" sloganıyla millete kılıç çeken ve ardından disiplinsizlikten ihraç edilen teğmenlerden Deniz Demirtaş hakkında Ankara 21. İdare Mahkemesi skandal bir karara imza atarak Teğmen Deniz Demirtaş'ın Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) ayırma cezasını iptal etmişti.

Milli Savunma Bakanlığı, Teğmen Deniz Demirtaş hakkında verilen 'Silahlı kuvvetlerden ayırma' cezasının iptaline dair mahkeme kararını istinafa taşıdı. Kararın kaldırılması talep edildi.

1
Yavuz Selim

Bu operasyon çocuklarına yapılan masraflar geri alınsın.O kılıçlarda tekraren... Anlaşıldı herhalde
