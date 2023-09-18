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Yerel Torbacının savunması pes dedirtti
Yerel

Torbacının savunması pes dedirtti

Yeniakit Publisher
2023-09-18 11:18:00 -
Torbacının savunması pes dedirtti

Adana’da aracındaki demir profilden 1 kilo esrar ele geçirilen zanlı tutuklanırken, ifadesinde demir profili aracına aldığı bir kişinin kendisine teşekkür amaçlı verdiğini söylemesi pes dedirtti.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Polis, otoyolda takibe aldığı hafif ticari aracı, uygulama noktasında durdurdu. Araçta arama yapan narkotik dedektör köpeği ‘Barbara’, bagajdaki ağız kısımlarına kaynak yapılmış haldeki 2 demir profile tepki verdi. Spiral makinesiyle kesilen demir profillerin içine gizlenmiş 1 kilo esrar ele geçirildi. Sürücü İsmet K. (27) gözaltına alındı.
Emniyete götürülen İsmet K., ifadesinde, “Adana’dan Diyarbakır’a gitmek üzere yola çıktım. Yolda otostop çeken birini görünce, sağa çekip aracıma aldım. Gideceği yere bıraktıktan sonra bana teşekkür edip, karşılığında da esrar hediye etti. Yakalanmamak için demir profillerin içine koyup, kaynak yaptırdım” dedi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İsmet K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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