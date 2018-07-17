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Torba yasada 2 sürpriz madde

Torba yasa teklifinin içine bedelli askerlik dışında iki sürpriz madde daha eklendiği öğrenildi.

17 Temmuz 2018 Salı 20:47
Torba yasada 2 sürpriz madde

Habertürk'ten Muharrem Sarıkaya'nın haberine göre, torba yasa teklifine eklenen diğer sürpriz maddeler şöyle:

KANAL İSTANBUL

Teklife eklenen madde ile Kanal İstanbul'un yap-işlet-devret yöntemiyle ihaleye çıkarılmasına olanak tanınıyor. 

SAĞLIK PERSONELİNE YIPRANMA

Teklifte sağlık personeline de yıpranma hakkı verildi. Sağlık personeli bundan böyle ağır işte çalışan personel gibi 60 günlük yıpranma hakkı elde edecek.

 

Haber Tarihi: 17 Temmuz 2018 Salı 20:47
  1. İstanbul
  2. bedelli askerlik
  3. torba yasa

YORUM YAZ

  • ikiiki8 dk önce
    iilaki bi kesime kıyak geçecekler vallahi ,ak parti yanlışa düşürülüyor bile ;bir çok fanatik ak partili zengin zenginleşiyor her yerde eşitsizlik yapılıyor ;diye gözümün önünde mhp ye attı ve bende sustum diyemedim bir şey !yahu alırken verin madem bu haklarıTürk ün aklı nerde yerine gelirmiş dünya biliyor !saçmalık ya !doktora hemşireye laborente kaçıncı kıyak haram olsun helal etmiyorum hakkımı !Türkiye elli akt büyümüş büyümüşteri memru çalışan kaç akt büyümüş arkdaşım bu basın niye bunu dile getirmiyor ayrın bu parti yıkılırsa enkazdabu partiyle yıldızlaşan dilpakı hial kaplan ı nuh u faalnı filanı neyi eleştircek kim tınlıcak onları !çalışan kesim büyümeden pay refah payı almadıkça akparti oyu düşer;1üç neş bin kodamanı boşverin memurura bir maaş ikramiye kredi borçlarında yapılandırma bunları yapın!
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