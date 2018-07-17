Torba yasada 2 sürpriz madde

Habertürk'ten Muharrem Sarıkaya'nın haberine göre, torba yasa teklifine eklenen diğer sürpriz maddeler şöyle:

KANAL İSTANBUL

Teklife eklenen madde ile Kanal İstanbul'un yap-işlet-devret yöntemiyle ihaleye çıkarılmasına olanak tanınıyor.

SAĞLIK PERSONELİNE YIPRANMA

Teklifte sağlık personeline de yıpranma hakkı verildi. Sağlık personeli bundan böyle ağır işte çalışan personel gibi 60 günlük yıpranma hakkı elde edecek.



