Topunuz mu kör oldunuz o anda? Kılıçdaroğlu’ndan şaka gibi seccade savunması

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, seccadeye ayakkabılarıyla bastığı fotoğraf skandalının ardından aldığı ağır tepkiler ile gündemde. Kılıçdaroğlu, konuya ilişkin ilk açıklama CHP'den gelirken, "kalabalık nedeniyle fark edemedik" ifadeleri aktarıldı.

CHP'nin ardından Kemal Kılıçdaroğlu da sessizliğini bozdu. Kılıçdaroğlu, Twitter hesabı üzerinden bir paylaşımda bulundu.

Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

Üzgünüm, seccadeyi göremediğim için çok üzgünüm. Dünyada kimseyi incitmek istemem, hele milletimi asla. Buradan istismarcılık yapanları ve kullandıkları propaganda aparatlarını da milletimizin vicdanına bırakıyorum.



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Kılıçdaroğlu'nun sözleri iyice tepkiye neden oldu. Vatandaşlar, "Sen fark etmedin, yanındaki hiç kimse mi fark etmedi, herkes kör mü oldu" benzeri yorumlarda bulundu.