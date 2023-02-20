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Spor Topunu depremzedeler için hediye etti
Spor

Topunu depremzedeler için hediye etti

Galatasaraylı futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Medipol Başakşehir maçında hat-trick yaptığı topu depremzedeler için sarı-kırmızılı kulübün müzayedesine hediye etti.

Yeniakit Publisher
2023-02-20 13:38:00 -
Topunu depremzedeler için hediye etti

Kulüpten yapılan açıklamada, “Kaptanlarımızdan Kerem Aktürkoğlu, Medipol Başakşehir maçında hat-trick yaptığı topu açık artırma ile satılması amacıyla müzayedemize hediye etti” denildi.

Sarı-kırmızılı futbolcu, Süper Lig’in 14. haftasında deplasmanda Galatasaray’ın 7-0 kazandığı mücadelede 3 gol kaydetmişti.

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