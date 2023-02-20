Topunu depremzedeler için hediye etti
Galatasaraylı futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Medipol Başakşehir maçında hat-trick yaptığı topu depremzedeler için sarı-kırmızılı kulübün müzayedesine hediye etti.
Kulüpten yapılan açıklamada, “Kaptanlarımızdan Kerem Aktürkoğlu, Medipol Başakşehir maçında hat-trick yaptığı topu açık artırma ile satılması amacıyla müzayedemize hediye etti” denildi.
Sarı-kırmızılı futbolcu, Süper Lig’in 14. haftasında deplasmanda Galatasaray’ın 7-0 kazandığı mücadelede 3 gol kaydetmişti.