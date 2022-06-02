Topuk dikeni tedavisi: Topuk dikeni belirtileri neler? Topuk dikeni nasıl oluşur ve evde topuk dikeni kürleri

TOPUK DİKENİ NASIL OLUŞUR?

Topuk dikeni topuk kemiğine bağlı olarak büyüyen kalsiyum birikintileridir. Yıllar boyunca hiç bir belirti vermeden sinsi sinsi büyüyebilir. En büyük belirtisi sabah ilk attığınız adımlardaki ağrı olabilir. İlerleyen topuk dikenlerinde gün içinde yürümek oldukça zorlaşır. Topuk dikeninin oluşmaması için yalın ayak sert zeminlerle basmamak gerek yani rahat kaliteli bir ev terliğiniz mutlaka olmalı. Günlük hayatta rahat ayakkabıları tercih etmelisiniz topuklu ya da daha rahatsız bir ayakkabı giymek zorunda kalırsanız mutlaka silikon bir tabanlıkla desteklemelisiniz.

TOPUK DİKENİ İÇİN EVDE NELER YAPILABİLİR?

Topuk dikeni için gitmeniz gereken bölüm Ortopedi ve Travmatoloji bölümü mutlaka doktorunuz sizin için uygun bir tedavi önerecektir. Topuk dikeni için özel tarifler de var. Evde yapabileceğiniz bu karışımlarla topuk dikeni ağrılarınız azaltabilirsiniz.

Topuk Dikeni Belirtileri, Nasıl Anlaşılır?

Topuk dikeni belirtisi genellikle gün içinde hissedilmektedir. Bunun nedeni ayağın sürekli aktif olması ve yük almasıdır. Bazı belirtiler ile kendinden haber verir. Topuk dikeni belirtisine göz atacak olursak; şu durumları inceleyebiliriz:

Topuklarda yaşanan ağrı hissi

Yürümede ve topuk üzerine basmada zorluk

Uzun süre oturur haldeyken ayağa kalkma durumunda yaşanan batma

Topuk bölgesinde oluşan ödem

El ile hissedilecek şekilde oluşan diken şeklindeki çıkıntı

Çorapsız adım atarken yanma hissi

Topuk Dikeni Neden Olur?

Topuk dikeni hareketli ve yorucu geçen bir yaşamın sonucunda oluşmaktadır. Kadınlarda görülme riski erkeklerden daha yüksektir. Topuk dikeninin oluşmasına neden olan faktörleri listemizden takip edebilirsiniz.

Yanlış egzersiz yapmak

Aşırı kilolu olmak

Ayakkabı seçiminin etkisi (kemer desteksiz, düz tabanlı ayakkabılar)

Şeker hastalığı içinde olmak

Çok fazla yük taşımak

Yokuş tırmanmak

Koşu ve tırmanma sporu ile ilgilenmek

Topuk dikenini önlemek için yaşam kalitenizi artırabilirsiniz. Bunun için şu önerileri uygulayabilirsiniz.

Kaliteli ayakkabılar tercih edebilirsiniz. Ayak yapınıza uygun seçimler yapmalısınız.

Kilonuza dikkat etmelisiniz. Ayakların taşıdığı yük ne kadar fazla olursa diken riski o kadar yüksek olacaktır.

Şekerli yemekleri kısıtlayın. Çok fazla şeker tüketmek şeker hastalığını tetikler bu durum sonucunda da topuk dikeni meydana gelebilir.

Sporları bilinçli ve koç eşliğinde yapabilirsiniz. Birden yüksek enerji isteyen sporları yapmamalısınız.

Topuk dikeni için pırasa kürü

Malzemeler

Pırasa

strec film

Yapılışı

Pırasayı beyaz yerinden mümkünse püskülleri ile beraber 20 cm kadar kesin. Bir robotla iyice doğrayıp ezin. Topuk kısmında yoğunlaşarak ayağınıza sürün. Strec naylon filmle ile sarın. Çorap giyin ve bu şekilde sabaha kadar uyuyun. Bu pırasa kürünü 3. gün üst üste uygulayın. Bu şifalı kür ağrılara çok iyi geliyor.

Topuk dikeni Limon

Topuk dikeni bitkisel tedavi limon önerimiz birçok kişinin rahatsızlığını ortadan kaldıracak nitelikte.

Topuk dikeninden dolayı yaşanan ağrı ve iltihabı iyileştirmek için ayağınıza limon dilimlerini sarmanızı önereceğiz.

Limonda bulunan antioksidan maddeler sayesinde birkaç gün içinde bağ dokularınız yenilecek ve eski ayak sağlığınıza kavuşacaksınız.

Gece yatmadan limon dilimlerini ayağınıza sarın ve bir çorap giyerek uyuyun.

Bu işlemi yaklaşık 1 hafta boyunca deneyerek topuk dikeninden kurtulabilirsiniz.

Kara üzüm çekirdeği kürü

Malzmeler

1 avuç kuru çekirdekli siyah üzüm

1 kaşık zeytinyağı

Üzümleri bir havanda ezin. Çekirdekleri kırılsın ve ezilsin. Üzerine bir kaşık yağ ekleyin bu karışımı topunuza sarın. Strec naylon film ile güzelce sarın bu karışımla gece gündüz durabildiğiniz kadar durun, yürüyebilir ya da bu karışımla uyuyabilirsiniz.

Soğuk şişe masajı

Topuk dikeni için oldukça etkili bir diğer yöntem ise kendi kendinize yapabileceğiniz soğuk şu şişesi masajı.Yarım litrelik pet şişe suyu buzluğa koyun. Donsun ya da iyice soğusun. Bir koltuğa oturun ve ayağınızın altında bu şişeyi yuvarlayın. Topuk kısmına hafif hafif bastırarak şişeyi ayağının altında çevirin. Bu masajı gün içinde en az iki kere yapabildiğiniz kadar yapmaya çalışın.

Topuk Dikeni Tedavisi: Nasıl Geçer?

Bitkisel tedaviler ile geçmeyen topuk dikeni kesin çözüm için tıbbi destek ister. Bu durumda “Ortopedi ve Travmatoloji” doktoruna gitmeniz gerekiyor. Yapılan testler sonucunda sizlere tedavi seçenekleri sunulacaktır. Tıbbi destek alarak topuk dikenini iyileştirmek için şu tedavi imkanları ile karşılaşabilirsiniz.

İlaç Tedavisi

Etkilerini yeni yeni hissettiğiniz topuk dikeni hastalığı için ilk işlem ilaç tedavisidir.

Ağrı kesici, krem ve jel ilaçlar doktorunuz tarafından size verilecektir.

Düzenli kullanımda ilaçlar sayesinde topuk dikenini yok edebilirsiniz.