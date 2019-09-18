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Topuk çatlakları nasıl giderilir? Çatlayan topuklara ne iyi gelir?

Topuklardaki ağrılı çatlaklar birçok kişinin sorunu. Bu acılı sorunun altında binlerce sebep yatıyor olabilir. Peki ama topuk çatlakları nasıl geçer? Çatlayan topuklara ne iyi gelir? İşte detaylar...

18 Eylül 2019 Çarşamba 09:47
Topuk çatlakları nasıl giderilir? Çatlayan topuklara ne iyi gelir?

Topuklardaki ağrılı çatlaklar birçok kişinin sorunu. Bu acılı sorunun altında binlerce sebep yatıyor olabilir. Peki ama topuk çatlakları nasıl geçer? Çatlayan topuklara ne iyi gelir? İşte detaylar...

Topuk çatlağı yeterince can sıkıcı ve can yakıcı bir durum. Yeteri kadar nem olmadığı takdirde ayaklarınız bu şekilde çatlamaya ve hatta çatlakların derinleşmesine sebebiyet verecektir.

Öncelikle fazla ayakta kalan ve yük taşıyan kişilerin ayaklarını sürekli olarak hareket ettirmesi, egzersiz yapması ve bilek hareketleriyle desteklemesi gerekir. Aksi takdirde ciddi sağlık sorunlarıyla karşılaşmaları olağan..

Topuklarınızdaki ağrı ve iğne batması hissi... | Gün boyu ayakta olanlar dikkat!

Topuk çatlakları nasıl giderilir?

Bol su içmek ve ayakları nemlendirmek gerekir. Akşamları yatarken vazelin ya da nemlendirici krem sürmek topukların iyileşmesini sağlayacaktır.

Bunların dışında cilde yarar sağlayan ve derinin iyileşip toparlanmasında rol alan bazı takviyeler de uygulamalısınız. Örneğin dökeceğiniz peynir suyunu, çatlaklarınıza sürmeniz, ekstra bir etki görmenize sebep olacaktır. Aynı şekilde yoğurt suyu ve doğal yağları sürmek de etki edecektir.

Topuk çatlağını gideren kür

Bu kürü uygulayacağınız alanın ılık su ile temizlenmiş olması gerekir. 

Kürü uyguladıktan sonra, çorap ya da benzeri bir ürünle ayağın nemlenmesi sağlanmalıdır. Sabah ise bol su ve sabun ile temizlenmelidir.

  • 3 yemek kaşığı vazelin
  • 2 aspirin
  • 3 damla limon suyu
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 2 çay kaşığı hindistan cevizi yağı
  • 2 çay kaşığı karite yağı (shea butter)
  • 3 tatlı kaşığı zeytinyağı

Öncelikle vazelin ve hindistan cevizi yağını benmari usulü birkaç dakikada eritin. Çok fazla beklemeden, kendi ısısıyla kalanları karıştırarak eritmeye çalışın. Ardından kalan malzemeleri içerisine ekleyerek homojen bir kıvam almasını sağlayın.

Kapaklı bir kap içerisine bu karışımı koyarak muhafaza edin. Her akşam sürüp, sabah temizleyin.

Çatlaklara göre değişkenlik gösterebileceği için 3-12 gün gibi bir iyileşme süreci sürebilir.

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Haber Tarihi: 18 Eylül 2019 Çarşamba 09:47
  1. Topuk çatlakları nasıl giderilir
  2. Çatlayan topuklara ne iyi gelir?
  3. Topuk çatlakları nasıl giderilir? Çatlayan topuklara ne iyi gelir?
  4. topuk çatlaklarına ne iyi geli
  5. Derin topuk çatlakları
  6. Ayak topuklarındaki derin çatlaklar için etkili bakım
  7. Topuk Çatlakları Nasıl Geçer?
  8. Topuk Çatlaklarına Bitkisel Çözüm
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