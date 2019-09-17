Topuk çatlağı neden olur ve nasıl geçer Topuk çatlağına ne iyi gelir? Topuk çatlağına aspirin!

Çeşitli deri hastalıkları,uzun süreli ayakta kalma,arkası açık ayakkabı kullanımı,ter bezlerinin düzensiz çalışması,aşırı kilo,ayak mantarı ve çıplak ayakla dolaşmak topuk çatlaklarına sebebiyet vermektedir.

Topuk çatlağına iyi gelecek kürler nelerdir?

*LİMON SUYU VE TUZ

Bir kabın içerisine 1 yemek kaşığı tuz, 10 damla limon suyu, bir yemek kaşığı gliserin ve bir tatlı kaşığı gül suyunu karıştırıp ayaklarınızı bu kabın içerisinde 20 dakika bekletilir.

*MUZ VE AVOKADO

1 adet muz ile yarım avokadoyu bilendırdan geçirip ayaklarınıza ve topukta oluşan çatlaklarınıza sürüp 15-20 dakika bekletebilir ve ardından ayaklarınızı ılık bir su ile durulayabilirsiniz.

*VAZELİN VE LİMON SUYU

15 dakika ılık suda beklettiğiniz ve kuruladığınız ayaklarınızı bir çay kaşığı vazelin ve 5 damla limon suyu ile elde ettiğiniz karışımı sürünüz.

Sağlıklı Günler.