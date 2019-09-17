Topuk çatlağı neden olur ve nasıl geçer Topuk çatlağına ne iyi gelir? Topuk çatlağına aspirin!
Hemen hemen herkesin ortak sorunu olan topuk çatları derinin sertleşerek kötü bir görünüm oluşması demektir.Topuk derisinin kalınlaşması ve sertleşmesi durumunda ağrıya neden olabilir. Sertleşen deride derin çatlaklar oluşmuş ise doktor kontrolünde tedavi uygulanmalıdır.17 Eylül 2019 Salı 13:29
Çeşitli deri hastalıkları,uzun süreli ayakta kalma,arkası açık ayakkabı kullanımı,ter bezlerinin düzensiz çalışması,aşırı kilo,ayak mantarı ve çıplak ayakla dolaşmak topuk çatlaklarına sebebiyet vermektedir.
Topuk çatlağına iyi gelecek kürler nelerdir?
*LİMON SUYU VE TUZ
Bir kabın içerisine 1 yemek kaşığı tuz, 10 damla limon suyu, bir yemek kaşığı gliserin ve bir tatlı kaşığı gül suyunu karıştırıp ayaklarınızı bu kabın içerisinde 20 dakika bekletilir.
*MUZ VE AVOKADO
1 adet muz ile yarım avokadoyu bilendırdan geçirip ayaklarınıza ve topukta oluşan çatlaklarınıza sürüp 15-20 dakika bekletebilir ve ardından ayaklarınızı ılık bir su ile durulayabilirsiniz.
*VAZELİN VE LİMON SUYU
15 dakika ılık suda beklettiğiniz ve kuruladığınız ayaklarınızı bir çay kaşığı vazelin ve 5 damla limon suyu ile elde ettiğiniz karışımı sürünüz.
Sağlıklı Günler.
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