Topraksız tarımdan 650 ton ürün alınacak

Resul Ekrem Şahan Ankara

Serada topraksız tarım yapıldığını ifade eden Sera Uzmanı Rüya Arslan, “Toprak yerine kokopit vb. yetiştirme ortamlarını kullanıyoruz. Toprakta bitkinin direkt kök kısmını sulama yaparak direkt bitkiyi besliyoruz. Yukardan kültürel işlemlerle sürekli bitkiyi dolayarak ve yatırarak uzatıyoruz. Yani uzayan bitkiyi ayakta tutuyoruz. Alttan sürekli hasadımızı ve yaprak alma gibi kültürel işlemlerimiz var. Şeker Fabrikası’nın yanında olmasının asıl amacı fabrikadan gelen sıcak suyun burada soğutularak tekrar fabrikaya geri dönüşü sağlanıyor. Hem seranın ısınması sağlanıyor. Hem de fabrika soğutmak için ekstra bir maliyet harcamıyor” dedi.

Yılın 9 ayında üretim var

Seranın 23 bin metrekare üzerine kurulduğuna dikkat çeken Arslan, şunları söyledi: “Yılın 9 ayında üretim var. 3 aylık dönemde de dikimden hasada geçiliyor. Bunun haricinde serada sürekli üretim var. Şu anda 25 kadın çalışan seranın bakımını yapıyor. Kasım 2020 yılında sera yapımına başlandı. Aralık 2020’de de dikimleri yapıldı. 2021 yılı Mart ayının sonu Nisan ayının başında 20 ton ilk mahsulü aldık. Şu anda da mahsul hedefimiz 650 ton civarında. Önümüzdeki dönemde tepe almaya ve söküm işlemlerine başlayacağız. Daha sonra da yeni bitkileri ekeceğiz. Böylelikle de bir sezonu kapatıp yeni sezonu açacağız. Toplanan ürünler de ağırlıklı olarak Ankara’nın yerel mağazaları olmak üzere diğer marketlere gönderiliyor.”