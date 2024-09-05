  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Topraklarından petrol fışkıran ülke Türkiye ile anlaşıldığını ilan etti! "Amacımız bu" sözleriyle duyurdular
Ekonomi

Topraklarından petrol fışkıran ülke Türkiye ile anlaşıldığını ilan etti! "Amacımız bu" sözleriyle duyurdular

Yeniakit Publisher
2024-09-05 13:39:00 - 2024-09-05 13:41:06
Topraklarından petrol fışkıran ülke Türkiye ile anlaşıldığını ilan etti! "Amacımız bu" sözleriyle duyurdular

Bölgede İran ve Azerbaycan'ın ardından en çok petrol rezervine sahip olan Türkmenistan ile Türkiye arasında enerji işbirliği genişliyor

Türkmenistan merkezli haber ajansı olan Türkmen Portal, "Ankara ve Aşkabat arasındaki enerji iş birliği ve ticaret bağları genişleyecek. Ankara, enerji sektöründe büyük projeler ve ticaret hacminde neredeyse iki kat artış hedefleyerek Türkmenistan ile iş birliğini genişletmeyi planlıyor. Türkiye’nin bu stratejisi, Türkmenistan Büyükelçisi Ahmet Demirok tarafından "Anadolu" Ajansı'na yapılan açıklamada duyuruldu." ifadelerine yer verdi.

Türkiye'nin, Türkmenistan'ı sadece ikili ilişkilerde değil, aynı zamanda ulaştırma koridorlarının geliştirilmesi ve Türk dünyasında bağların güçlendirilmesi bağlamında önemli bir ortak olarak gördüğü belirtildi denilen haberin devamında, "Büyükelçi Demirok, Türkiye'nin Türkmenistan'ın bağımsızlığını tanıyan ve Aşkabat'ta büyükelçilik açan ilk ülke olduğunu hatırlatarak, iki ülke arasındaki ilişkilerin ortak tarih, dil, din ve kültür temelinde güçlendiğini ifade etti." denildi.

"Türkmenistan iş birliğini daha da derinleştirmeyi amaçlıyor"

Habere devam eden Türkmen Portal, "Enerji iş birliğine özel vurgu yapılarak, doğal gaz ve hidrokarbon kaynakları alanında yakın zamanda imzalanan mutabakat zaptlarına dikkat çekildi. Bu anlaşmalar, iki ülke arasındaki enerji iş birliğini daha da derinleştirmeyi amaçlıyor" yorumunu yaptı.

Büyükelçi Demirok'un sözlerine yer vermeye devam eden gazete, "Ulaşım iş birliği konusuna da değinen Demirok, Türkmenistan'ın Hazar Denizi üzerinden Çin'i Avrupa'ya bağlayan Orta Koridor güzergahındaki stratejik konumunu vurguladı. Alyat (Azerbaycan), Aktau (Kazakistan) ve Türkmenbaşı (Türkmenistan) limanlarının kombine taşımacılığın geliştirilmesinde oynayacağı role dikkat çekildi." ifadelerini kullandı.

ABD sessizce baskı yaptı! Oluk oluk petrol akan saha yeniden açıldı
ABD sessizce baskı yaptı! Oluk oluk petrol akan saha yeniden açıldı

Gündem

ABD sessizce baskı yaptı! Oluk oluk petrol akan saha yeniden açıldı

Arazilerinde petrol kuyusu açılan köylüler ile anlaşılamadı! Petrol dolu dev arazilere el konulacak
Arazilerinde petrol kuyusu açılan köylüler ile anlaşılamadı! Petrol dolu dev arazilere el konulacak

Ekonomi

Arazilerinde petrol kuyusu açılan köylüler ile anlaşılamadı! Petrol dolu dev arazilere el konulacak

İngilizler haritalara çizip 'burada petrol var' demişti! O ilimizde petrol aramak için resmen izin istediler
İngilizler haritalara çizip 'burada petrol var' demişti! O ilimizde petrol aramak için resmen izin istediler

Ekonomi

İngilizler haritalara çizip 'burada petrol var' demişti! O ilimizde petrol aramak için resmen izin istediler

Araç sahipleri meyvesini yiyecek! Petrolde 14 ay sonra bir ilk
Araç sahipleri meyvesini yiyecek! Petrolde 14 ay sonra bir ilk

Ekonomi

Araç sahipleri meyvesini yiyecek! Petrolde 14 ay sonra bir ilk

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23