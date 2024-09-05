Topraklarından petrol fışkıran ülke Türkiye ile anlaşıldığını ilan etti! "Amacımız bu" sözleriyle duyurdular

Türkmenistan merkezli haber ajansı olan Türkmen Portal, "Ankara ve Aşkabat arasındaki enerji iş birliği ve ticaret bağları genişleyecek. Ankara, enerji sektöründe büyük projeler ve ticaret hacminde neredeyse iki kat artış hedefleyerek Türkmenistan ile iş birliğini genişletmeyi planlıyor. Türkiye’nin bu stratejisi, Türkmenistan Büyükelçisi Ahmet Demirok tarafından "Anadolu" Ajansı'na yapılan açıklamada duyuruldu." ifadelerine yer verdi.

Türkiye'nin, Türkmenistan'ı sadece ikili ilişkilerde değil, aynı zamanda ulaştırma koridorlarının geliştirilmesi ve Türk dünyasında bağların güçlendirilmesi bağlamında önemli bir ortak olarak gördüğü belirtildi denilen haberin devamında, "Büyükelçi Demirok, Türkiye'nin Türkmenistan'ın bağımsızlığını tanıyan ve Aşkabat'ta büyükelçilik açan ilk ülke olduğunu hatırlatarak, iki ülke arasındaki ilişkilerin ortak tarih, dil, din ve kültür temelinde güçlendiğini ifade etti." denildi.

"Türkmenistan iş birliğini daha da derinleştirmeyi amaçlıyor"

Habere devam eden Türkmen Portal, "Enerji iş birliğine özel vurgu yapılarak, doğal gaz ve hidrokarbon kaynakları alanında yakın zamanda imzalanan mutabakat zaptlarına dikkat çekildi. Bu anlaşmalar, iki ülke arasındaki enerji iş birliğini daha da derinleştirmeyi amaçlıyor" yorumunu yaptı.

Büyükelçi Demirok'un sözlerine yer vermeye devam eden gazete, "Ulaşım iş birliği konusuna da değinen Demirok, Türkmenistan'ın Hazar Denizi üzerinden Çin'i Avrupa'ya bağlayan Orta Koridor güzergahındaki stratejik konumunu vurguladı. Alyat (Azerbaycan), Aktau (Kazakistan) ve Türkmenbaşı (Türkmenistan) limanlarının kombine taşımacılığın geliştirilmesinde oynayacağı role dikkat çekildi." ifadelerini kullandı.