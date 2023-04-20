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Yerel Toprak yığınına çarpan otomobil hurdaya döndü: 1'i ağır 2 yaralı
Yerel

Toprak yığınına çarpan otomobil hurdaya döndü: 1'i ağır 2 yaralı

Yeniakit Publisher
2023-04-20 13:39:00 -
Toprak yığınına çarpan otomobil hurdaya döndü: 1'i ağır 2 yaralı

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, şarampoldeki toprak yığınına çarpması sonucu hurdaya döndü. Kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, şarampoldeki toprak yığınına çarpması sonucu hurdaya döndü. Kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.
Kaza, saat 12.15 sırasında Doyran Dağ Mahallesi Saklıkent Caddesi üzerinde meydana geldi. Şehir merkezine 07 TJ 854 plakalı otomobiliyle seyir halinde bulunan 47 yaşındaki Mehmet A., direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampoldeki toprak yığınına çarptı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Hurdaya dönen araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince çıkarıldı. İsmi öğrenilemeyen kadın yolcu ise kazayı hafif yaralı atlattı. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.

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