Toplumda bu korku hızla yayılıyor! Evlilik korkusunun tedavisi var mı?

Genel olarak fobiler günlük yaşamı olumsuz olarak etkiliyor. Psikologlara göre literatüre girmiş 400 farklı fobi çeşidi olduğunu söyleyen Medicana Konya Hastanesi Psikoloji Bölümü'nden Psikolog Rabia Bağcı, son zamanlarda gametofobi yani evlilik korkusunun hızla yayıldığına dikkat çekti.

“Gametofobi kadınlarda daha çok görülür”

Fobi, bir şeye karşı duyulan korkunun, bireyin gündelik yaşamını negatif yönde etkilemesi durumu olarak tanımlanırken, 6 ay veya daha uzun süreli yaşanan bu durumlar fobi olarak kabul ediliyor. Özellikle gametofobinin bütün hayatı olumsuz etkileyebileceğini söyleyen Psk. Rabia Bağcı, “Gametofobi olanlar, ilişki devam ederken aşırı kaygılanma yaşayabilir ve bitmesi konusunda yoğun evhama sahip olabilirler. İlişkiyi aniden bitirme, insanlardan uzaklaşma yaşanabilir” şeklinde konuştu.

Evlilik korkusu ve bağlanmanın genel sebebinin geçmişteki travmalardan kaynaklı olduğunun düşünüldüğünü, aslında bireyin kendisi için bir tür koruma kalkanı oluşturması durumu olduğunu ifade eden Psk. Rabia Bağcı, gametofobinin birçok sebebi olabileceğini söyledi. Genellikle kadınlarda erkeklere oranla daha fazla gametofobi görüldüğünü söyleyen Psk. Rabia Bağcı, şöyle devam etti:

“Fobik bireyler, iletişimi kötü olan ebeveynler ile geçmiş çocukluk yaşantılarına sahipse kaçınma, korkma gibi ya da ebeveynleri iletişimsel ve ilişkisel anlamda çok mutlu bir evlilik sürdürüyor ise kendilerinin bu kadar mutlu olamayacağı gibi düşünceler ile kaygı yaşayabilirler. Çoğu ailenin evlilik sürecine girmek isteyen veya girmiş olan çocukları için geleneksel ya da dini baskıları sonucunda da gençler kaygılanabilir ve bu durumu yaşayabilir.”

Evlilik korkusu yaşayan bireylerde farklı tür fobilerin de görüldüğü bilgisini veren Psk. Bağcı, bu fobileri; Filofobi (aşk korkusu), Genofobi (cinsel ilişki/yakınlık korkusu), Pistanthrophobia (başkalarına güvenme veya sevdiğin biri tarafından incinme korkusu) diye sıraladı.

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Gametofobi tedavisi nasıldır?

Gametofobi teşhisi için özel bir test olmadığını, tedavisi için doğru teşhisin gerekli olduğunu vurgulayan Psk. Rabia Bağcı, “Teşhis kolaylıkla konulamaz. Bireyle görüşme sağlanır ve varsa diğer fobiler sorulur. Teşhis için mutlaka olması gereken durumlar vardır. Bunlar; ani anksiyete reaksiyonları, sosyal ve kişisel yaşamların farklı alanlarında sınırların olması, aşırı sıkıntı üzerine duyulan korkuya direnmek veya kaçınmak gibi. Bu durumlar en az 6 aydır mevcut ise ve bunlar OKB veya sosyal anksiyete bozukluğu gibi farklı sorunlardan kaynaklanmıyor ise fobi teşhisi konulabilir. Gametofobinin yanı sıra ona eşlik eden depresyon ve anksiyetenin yaşanması durumunda, bireyin günlük yaşamında aksatıcı sorunlar yaşamaması için ilaç tedavisi gerekebilir. Gametofobinin tedavi edilebilmesi ancak bir uzman tarafından destek alınarak sağlanabilir” diye konuştu.