Topluma böyle pohpohlanıyorlar! Vatandaşa 'hepiniz geberin' diyen sapkın Kerimcan şimdi de duyar kastı

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“Bizde birine pardon de? Öööhhh yapıyorlar’ diyerek Türk halkını aşağılan sapkın Kerimcan Durmaz, geçtiğimiz hafta Türkiye’de meydana gelen yangınlar sonrası prim yapmaya çalıştı. Son olarak koronavirüs sürecinde aracında yolda giderken yaşlılara hakaret ederek ‘Hepiniz geberin’ ifadelerini kullanan sapkın Kerimcan, toplumun hassas noktalarından biri olan yangın felaketleri üzerinden PR çalışması başlattı.

Batı kültürünün ağına takılan ve gittiği ABD’de oranın kültürünü överek, “Bizde birine pardon de? Öööhhh yapıyorlar’ diyerek Türk halkını aşağılan sapkın Kerimcan Durmaz, geçtiğimiz hafta Türkiye’de meydana gelen yangınlar sonrası prim yapmaya çalıştı. Son olarak koronavirüs sürecinde aracında yolda giderken yaşlılara hakaret ederek ‘Hepiniz geberin’ ifadelerini kullanan sapkın Kerimcan, toplumun hassas noktalarından biri olan yangın felaketleri üzerinden PR çalışması başlattı.

‘Geberin’ dediklerine şimdi yardım

Yaşlılara ‘Geberin diyerek’ insana bakış açısını dışa vuran sapkın Kerimcan'ın Türkiye’deki yangınlar sonrası mağdur olan vatandaşlar için bağışta bulunarak duyar kasmaya çalıştığı öğrenildi. Kerimcan’ın söz konusu yardımı kendi vakfı üzerinden gerçekleştirdiğini söyleyen Haluk Levent, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili Kerimcan Durmaz aradı. Yangınlardan zarar görenler için kullanılmak üzere 50 bin TL bağış yapacağını söyledi. Kendisine teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Yaptığı hakaretleri unutturmaya çalışarak topluma şirin görünmeye çalışan Kerimcan’ın aylar önce Türk halkını aşağılayıp vatandaşa hakaret etmesi ve akabinde yangından etkilenen vatandaşlar için sözde yardım yapması ‘Bu nasıl tezatlık’ dedirtti.