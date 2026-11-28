Gazeteci Erdem Atay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bazı medya mensuplarının Ekrem İmamoğlu ile ilişkilerine ve gazetecilik faaliyetlerinin finansmanına yönelik eleştirilerini dile getirdi.

Gazetecilik faaliyetlerinin suç olmadığını belirten ancak bu söylemin her türlü mali ilişkiyi meşru hale getirmeyeceğini vurgulayan Atay, isim vererek dikkat çeken sorular yöneltti.

“İMAMOĞLU İLE SARMAŞ DOLAŞ OLDUĞUNU BİLMİYOR MUYUZ?”

Ruşen Çakır'ın eşiyle birlikte Roma'ya yaptığı seyahati gündeme getiren Atay, bazı gazetecilerin İmamoğlu ile yakın ilişkiler içerisinde bulunduğunu öne sürerek şu ifadeleri kullandı:

“Soner Yalçın'ın, Şaban Sevinç'in, Aslı Aydıntaşbaş'ın, Ruşen Çakır'ın dirsek temasını geç sarmaş dolaş olduğunu İmamoğlu ile bilmiyor muyuz? İmamoğlu'nun reklamlarından, şuradan buradan para alıp almadığını bilmiyor muyuz kardeşim?”

YABANCI ÜLKELERDEN ALINAN PARALARI GÜNDEME GETİRDİ

Gazetecilik adı altında yürütülen faaliyetlerin finansman kaynaklarının da sorgulanması gerektiğini belirten Atay, yabancı ülkelerden sağlandığını ileri sürdüğü mali desteklere ilişkin şunları söyledi:

“Kardeşim gazetecilik suç değildir de Ruşen Çakır'ın Amerika'dan, İsviçre'den, İsveç'ten, Norveç'ten para alması mı meşrudur?”

Atay, yabancı kaynaklardan mali destek alan gazetecilerin bağımsızlığı ve gazetecilik etiği konusunda da sorular yöneltti.

“NEDİR SİZİN İÇİN MEŞRU OLAN?”

Gazetecilere yönelik adli süreçlerin doğrudan gazetecilik faaliyeti üzerinden değerlendirilmesine itiraz eden Erdem Atay, mesleki faaliyetlerle mali ilişkilerin birbirinden ayrılması gerektiğini vurguladı.

Bazı medya mensuplarını sorgulamadan savunan çevreleri de eleştiren Atay, “Nedir gerçek sizin için meşru olan? Nedir abi sizin için suç olan? Aklamayın kardeşim bir adamı haksızlık üzerinden.” ifadelerini kullandı.