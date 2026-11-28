Listenin 8. sırasında 49,2 milyar dolarla Ford yer alırken, 9. sıraya 46,5 milyar dolarla Maruti Suzuki, 10. sıraya ise 46,2 milyar dolarla Porsche yerleşiyor. Xiaomi listede 4. sırada yer alsa da şirketin gelirlerinin büyük bölümü diğer teknoloji ürünlerinden geliyor. 2021'de elektrikli araç üretimine gireceğini duyuran şirket, 2024'te "SU7" adını verdiği elektrikli spor otomobil modelini piyasaya sürmüştü. Listede, ayrıca, iki Türk otomobil üreticisi kendine yer buldu. 4,7 milyar dolarlık piyasa değerine sahip Ford Otosan'ın 40. sıranın sahibi olduğu listede, diğer Türk otomobil üreticisi Tofaş da 2,5 milyar dolarla 47. sırada bulunuyor. Listeye göre, en fazla piyasa değerine sahip ilk 50 otomobil üreticisinin 16'sı Çinli şirketlerden oluşuyor. Diğer şirketlere bakıldığında ise listede, Japonya'dan 8, ABD'den 6, Hindistan'dan 5, Almanya'dan 4, Güney Kore, Türkiye ve Tayvan'dan ikişer, İsveç, Fransa, İtalya, Hollanda ve Vietnam'dan ise birer şirket yer alıyor.