Kurban bayramı 9 Temmuz Cumartesi günü başladı. Bayram 12 Temmuz’da sona erecek. Bu sebeple toplu taşıma araçlarının kaç gün ücretsiz olduğu merak ediliyor. Peki, yarın toplu taşıma ücretsiz mi?

Toplu taşıma yarın ücretsiz mi? Toplu taşıma 9 mü ücretsiz?

Bayram tatili 9 gün olarak ilan edildi. 9 Temmuz’da başlayan bayram 12 Temmuz’da sona erecek. Ancak bayram tatili 18 Temmuz Pazartesi günü tamamlanacak. Toplu ulaşım 9 gün değil 4 gün boyunca ücretsiz hizmet verdi. 13 Temmuz Çarşamba günü itibariyle toplu taşıma ücretli olarak hizmet verecek. 15 Temmuz Cuma günü resmi tatil olduğu için o gün yine toplu taşıma ücretsiz olacak.