19 Mayıs Perşembe günü Gençlik ve Spor Bayramı kutlanacak. Bayram sebebiyle ulaşım araçlarının ücretsiz olup olmadığı ise araştırılıyor. Peki, yarın hangi toplu taşıma araçları ücretsiz?

Toplu taşıma 19 Mayıs'ta bedava mı? Metro Metrobüs Marmaray 19 mayısta ücretsiz mi?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Marmaray, Başkentray ve İZBAN trenlerimiz 19 Mayıs’ta saat 00.00’dan 23.59’a kadar ücretsiz hizmet verecektir" denildi.

İ İstanbul'da otobüs ve metro seferlerinin ücretsiz olup olmayacağına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak otobüs, metro ve metrobüsün ücretsiz olması bekleniyor.

Ankara'da ise 19 Mayıs boyunca toplu taşıma araçlarının ücretsiz olduğu duyuruldu. EGO'dan yapılan açıklamada "'EGO Genel Müdürlüğü toplu taşıma araçları (EGO Otobüsleri, Metro, ANKARAY ve Teleferik) ile “19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı”mızın 103. yılı olan 19 Mayıs 2022 Perşembe günü vatandaşlarımıza ücretsiz olarak hizmet verilecektir" denildi.

İzmir'de toplu ulaşımın ücretsiz olup olmayacağına yönelik bir açıklama henüz yapılmadı. İzmir'de 23 Nisan'da toplu taşıma ücreti 1 kuruş olarak açıklanmıştı. Benzer bir uygulamanın 19 Mayıs'ta yapılması da bekleniyor.