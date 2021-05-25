Kamu işçilerine 2021-2022 yıllarında yapılacak zammın belirleneceği görüşmeler başlıyor. Toplu sözleşme görüşme sonuçları ne zaman belli olacak?

Toplu sözleşme görüşme sonuçları ne zaman belli olacak?

Türk-İş ve Hak-İş, ortak taleplerini içeren metnini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na sunacak. Görüşmelerin temmuzda sonuçlanması bekleniyor.

700 binden fazla kamu işçisinin gözü zam görüşmelerinde.

Türk-İş ve Hak-İş, 2021-2022 döneminde yapılacak zammın belirleneceği görüşmeler öncesi ortak taleplerini belirledi.

Konfederasyonların mali ve sosyal hakları içeren taleplerini kısa süre içerisinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na sunmasıyla pazarlık süreci başlayacak.

Bir önceki sözleşme döneminde görüşmeler, 200 bin civarında kamu işçisini kapsıyordu. Taşeron sisteminden kadroya geçenlerin dahil olmasıyla bu yıl 700 binden fazla işçi için görüşmeler yürütülecek.

Talepler arasında sağlık kurumlarında işçilere ek ödeme yapılması, taşerondan kadroya geçen işçilere tayin ve becayiş hakkı verilmesi ve bu işçilere yönelik zorunlu emeklilik uygulamasının kaldırılması da bulunuyor.

Toplu sözleşme görüşmelerinin temmuz ayında sonuçlanması bekleniyor.