Koronavirüs salgını nedeniyle 2020 yılında milyonlarca kişi sık sık “Nerede o eski ramazanlar!” sözünü söyleyecek gibi… Bu sene teravih namazı cami ve mescitlerle topluca kılınmayacak. Diyanet vatandaşların aileleriyle evlerinde teravih namazlarını kılmasını tavsiye etti.

Ayrıca toplu iftarlar, sokak iftarları ve iftar çadırları bu sene olmayacak. Vatandaşların çekirdek aileleriyle yani aynı evi paylaştıkları kişilerle iftar ve sahur yapması tavsiye ediliyor. Komşuların, aile üyelerinin iftarlara davet edilmemesi, komşuluk ilişkilerinde sosyal mesafe olmadığında aynı apartmanlar yaşayan tüm ailelerin hastalanabileceği belirtiliyor. Konu hakkında Sağlık Bakanlığı’nın tavsiyeleri şöyle...

Toplu iftarlar yasak mı? | Aile iftarları yasak mı?

Sağlık Bakanlığı, ramazan ayında vatandaşlar arasındaki iletişim ve temasın daha fazla olduğu, bu durumun da COVID-19 salgınının seyrini olumsuz yönde etkileyebileceği uyarısında bulundu. Bakanlık bu nedenle ramazanda alınması gereken tedbirleri şöyle açıkladı:

- Sağlıklı insanlar istedikleri takdirde oruç tutabilir. Oruç tutmayı düşünen COVID-19 hastaları, 65 yaş üstü veya kronik hastalığı olanlar hekimlerine danışarak karar vermeli.

- Dağıtımda görev alacak kişilerin el hijyeni, maskenin doğru kullanımı ve sosyal mesafe konularında bilgilendirilmeleri gerekiyor.

- Dağıtım görevlileri yardımları hane içine girmeden kapıdan teslim etmeli.

- Akraba, komşu ve dostlarla beraber evde iftar yemekleri düzenlemekten kesinlikle uzak durulmalı.

- Camiler kapalı olduğu için teravih namazları, mukabeleler ve dualar gibi ibadetleri herkes kendi evinde yapmalı.

- İbadet sırasında kullanılan seccade, tespih gibi malzemelerin kişiselleştirilmesi gerekiyor.

- Yapılacak yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması esnasında maske takılmalı ve sosyal mesafe kuralına uyulmalı.

- Evden çıkmanın zorunlu olduğu durumlarda kişilerle temasta en az bir metrelik sosyal mesafe korunmalı.