MYK toplantısı sona erdi! AK parti sözcüsü Ömer Çelik’ten açıklamalar
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AK Parti MYK toplantısı sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik önemli açıklamalarda bulunuyor.
AK Parti MYK toplantısı sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik önemli açıklamalarda bulunuyor.
Ömer Çelik'in açıklamalarında öne çıkanlar:
Cemil Tugay'a hoş geldin diyoruz.
Kendi değerlendirmesini ortaya koydu.
İzmir geleceğe iyi hizmetlerle bakacak.
Bekir Bozdağ Genel Başkan Danışmanı olarak hizmet vermeye devam edecek.
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