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Gündem MYK toplantısı sona erdi! AK parti sözcüsü Ömer Çelik’ten açıklamalar
Gündem

MYK toplantısı sona erdi! AK parti sözcüsü Ömer Çelik’ten açıklamalar

Yeniakit Publisher
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AK Parti MYK toplantısı sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik önemli açıklamalarda bulunuyor.

AK Parti MYK toplantısı sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik önemli açıklamalarda bulunuyor.

Ömer Çelik'in açıklamalarında öne çıkanlar:

Cemil Tugay'a hoş geldin diyoruz.

Kendi değerlendirmesini ortaya koydu.

İzmir geleceğe iyi hizmetlerle bakacak.

Bekir Bozdağ Genel Başkan Danışmanı olarak hizmet vermeye devam edecek.

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