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Aktüel Halk sağlığını tehdit edenlere müsamaha yok! Tıbbi atık yakan sağlık kuruluşuna rekor ceza
Aktüel

Halk sağlığını tehdit edenlere müsamaha yok! Tıbbi atık yakan sağlık kuruluşuna rekor ceza

Yeniakit Publisher
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Halk sağlığını tehdit edenlere müsamaha yok! Tıbbi atık yakan sağlık kuruluşuna rekor ceza

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri Elazığ’da tıbbi atıkları yakan ve daha önce de 3 kez ceza verilen özel sağlık kuruluşuna bu kez 501 milyon 568 bin TL ceza uyguladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Elazığ'da ilaç ve tıbbi atıkları yaktığı için para cezası verilen özel sağlık kuruluşunun benzer suçu daha önce 3 kez daha gerçekleştirdiğinin tespit edilmesi üzerine bu kez 501 milyon 568 bin TL ceza uyguladı.

 

2025 yılında da ceza uygulanmıştı!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Elazığ İl Müdürlüğü ekipleri, bu yıl mayıs ayında ilaç ve hastane atıklarını mevzuata aykırı şekilde taşıyıp özel bir mülkün bahçesinde yakan özel sağlık kuruluşuna 47 milyon 206 bin 354 TL idari ceza uygulamıştı. Devam eden adli soruşturma kapsamında, 2025 yılında aynı sağlık kuruluşunun farklı tarihlerde 3 farklı şubesinden alınan tıbbi atıkları da benzer şekilde yakarak imha ettiği kamera ve GSM kayıtlarıyla tespit edildi. Adli makamların yaptığı bildirim sonrası Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Elazığ İl Müdürlüğü ekipleri, şirketin 3 sağlık kuruluşuna 2872 Sayılı Çevre Kanunu’nun ilgili maddesi uyarınca toplam 501 milyon 568 bin TL ceza uyguladı.

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