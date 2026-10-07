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Gündem CHP'li Çeşme Belediyesi'nde mideleri bulandıran rüşvet çarkı! Gizli kameraya ve WhatsApp mesajlarına takıldılar
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CHP'li Çeşme Belediyesi'nde mideleri bulandıran rüşvet çarkı! Gizli kameraya ve WhatsApp mesajlarına takıldılar

Yeniakit Publisher
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İzmir’in CHP'li Çeşme Belediyesi’nde patlak veren usulsüzlük, rüşvet ve irtikap skandalında kirli çarkın nasıl işlediğini kanıtlayan şok gizli çekim görüntüleri ve WhatsApp yazışmaları adli dosyaya girdi. Yasal harcın katbekat fazlasını haraç gibi talep eden şebekenin kirli parayı şahsi hesaplara aktardığı belgelendi.

İzmir’in Çeşme Belediyesi’nde usulsüzlük, rüşvet ve irtikap iddiaları üzerine yürütülen soruşturmada, rüşvet çarkının nasıl işlediğini gözler önüne seren gizli çekim videolar ve WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı. Bir vatandaştan yasal harç bedelinin yaklaşık 2,5 katı kadar ek ödeme talep edildiği, paranın ise belediye personelinin şahsi hesabına yönlendirildiği belgelendi.

MÜDÜRÜN NET KARARIYMIŞ

Soruşturma dosyasına giren gizli kayıtlar ve ihbarcının teslim ettiği belgelerde, ÇEŞTUR Büro Memuru D.S.Y. ile şikayetçi vatandaş arasındaki telefon görüşmeleri yer aldı. Kira sözleşmesi, otel ve SPA kontratlarının onaylanması sürecinde dönen pazarlıkta, yasal harç bedelinin çok üzerinde bir ücret istendi. Görüşmelerde belediye personelinin, "Müdürün net kararıymış, bu şartı koymuş" ifadelerini kullandığı ve üst düzey yöneticilerin doğrudan pazarlığa girmeyip "Sağda solda duyulmasın, sıkıntı yaratmasın" diyerek gizlilik uyarısında bulunduğu duyuldu.

WHATSAPP ÜZERİNDEN BASKI

Kayıtlara geçen WhatsApp yazışmalarında ise rüşvet ağında "kasa" olarak kullanıldığı değerlendirilen Büro Yönetim Elemanı A.A.’ya ait İBAN numarası paylaşıldı. Vatandaşın "Elden veremem, İBAN atın" demesi üzerine harekete geçen personel A.M.’nin, paranın bir an önce yatırılması için "Müdür kaçacak, vezne kapanacak kardeşim ne yaptın?" mesajlarıyla baskı kurduğu tespit edildi.

TUZAK DEKONTLA BELGELENDİ

Toplamda 50 bin lirası elden/hesaba, 20 bin lirası otel harcı olmak üzere 70 bin lira talep eden şüphelilerin tuzağı dekontla belgelendi. İhbarcı vatandaşın, 19 Haziran 2026 tarihinde ilgili hesaba 70 bin lirayı aktardığına dair banka dekontunu şüphelilere gönderip ardından adli makamlara teslim ettiği öğrenildi.

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