İngiltere’de Filistin yanlısı gruba hakaret: Siyonist köpekler sokakta da saldırdı!

İngiltere’de yoğun yağmura rağmen terör devleti İsrail'in Gazze’de 3. yılını dolduran soykırımına tepki gösteren King's College, Londra Ekonomi ve Siyasal Bilimler Okulu (LSE), University College London (UCL) ve Oryantal ve Afrika Çalışmaları Okulu (SOAS) öğrencileri, Filistin halkıyla dayanışma amacıyla King's College Üniversitesi'nden yürüyüş başlattı.

Russell Meydanı'ndaki University College London'a doğru yürüyen öğrenciler, ellerindeki Filistin bayraklarıyla güzergah boyunca "Gazze'de soykırıma son verin" ve "Filistin halkını rahat bırakın" sloganları attı.

ÜSTÜNE YÜRÜYÜP HARAKETLER ETTİLER

Üniversite öğrencileri, Russell Meydanı'na ulaştığında burada İsrail yanlısı bir grupla karşı karşıya geldi. İki grup karşılıklı sloganlar atarken, polisler grupların arasına girerek güvenlik önlemleri aldı.

İsrail yanlıları, yürüyüşe devam etmek isteyen Filistin destekçisi öğrencilerin üstüne​​​​​​​ yürüyerek hakaret etti.

İngiliz polisi iki gruptan da bazı kişileri gözaltına aldı.

Yerel saatle 14.00'te sona ermesi planlanan yürüyüş, iki grubun karşı karşıya gelmesi ve çıkan olaylar nedeniyle saat 13.00 civarında son buldu.

İSRAİL ASKERLERİNİN SALDIRISINA UĞRADIK

Filistin destekçileri arasında yer alan Sacid, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yürüyüşün İngiltere İçişleri Bakanlığı tarafından onaylandığının altını çizerek, şunları söyledi:

"Biz Filistin için, soykırımı durdurmak, İsrail'i finanse eden siyonist lobiyi durdurmak için yürüyüş yaparken, Londra sokaklarında birkaç İsrail ordusu askeri tarafından saldırıya uğradık. Onlar tamamen serbest. Tamamen özgürce hareket ediyorlar, bizi takip ediyorlar, taciz ediyorlar, her türlü kötü sözü söylüyorlar."

Sacid, Filistin destekçilerinin yaklaşık üç yıldır Londra'da yürüyüşler düzenlediğini hatırlatarak, "Sıfır suç işledik. Biz hukuka bağlıyız. Polisin bize verdiği her talimata uyduk." dedi.

Yürüyüş sırasında İsrail yanlılarının kendilerine saldırmak için bir köşede beklediğini fark ettiklerini söyleyen Sacid, şunları kaydetti:

GERİ ADIM ATMAYACAĞIZ

"Bunların hepsi hazırlanmış ve ayarlanmıştı. Bu açıkça birkaçımızın gözaltına alınmasını sağlamak içindi. Biz buraya soykırımı durdurmak için geldik. Ne olursa olsun bu davayı durduramayacaklar. Deneyebilirler. Ne isterlerse yapabilirler. Geri adım atmayacağız. Bu kadar basit."