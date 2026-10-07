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Gündem Kimine beraat kimine hapis: Kent uzlaşısı davasında karar çıktı
Gündem

Kimine beraat kimine hapis: Kent uzlaşısı davasında karar çıktı

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Yerel seçimler öncesinde gündeme gelen “Kent uzlaşısı” soruşturmasına ilişkin davada karar çıktı. Aralarında belediye başkan yardımcıları ve meclis üyelerinin bulunduğu 10 tutuksuz sanıktan 8’i beraat ederken, Elif Gül ve Turabi Şen 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Aralarında Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Livan Gür, Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Cemalettin Yüksel’in de olduğu tutuksuz 10 sanığın ‘Silahlı terör örgütü üyesi olmak’ suçundan yargılandığı ‘Kent uzlaşısı’ davasının duruşması görüldü. Mahkeme heyeti, 8 kişi hakkında beraat kararı verirken, Sancaktepe Belediye Meclis Üyesi Elif Gül ile Beyoğlu Belediye Meclis Üyesi Turabi Şen ise 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Aralarında Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Livan Gür, Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Cemalettin Yüksel’in de olduğu tutuksuz 10 sanığın ‘Silahlı terör örgütü üyesi olmak’ suçundan ‘Silahlı terör örgütü üyesi olmak’ suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı ‘Kent uzlaşısı’ davasının duruşması İstanbul Adalet Sarayı 23. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmaya tutuksuz sanıklar Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Cemalettin Yüksel, Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Livan Gür, Üsküdar Belediye Meclis Üyesi Bülent Kayğun, Fatih Belediye Meclis Üyesi Güzin Alpaslan, Sancaktepe Belediye Meclis Üyesi Elif Gül, Adalar Belediye Meclis Üyesi Nesimi Aday, Tuzla Belediye Meclis Üyesi Hasan Özdemir, İkbal Polat ve Sinan Gökçe ve avukatlar katıldı. Duruşmaya İBB Başkanvekili Nuri Aslan da destek olmak üzere geldi.

8 SANIĞA BERAAT KARARI

Mahkeme heyeti, Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Cemalettin Yüksel, Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Livan Gür, Fatih Belediye Meclis Üyesi Güzin Alpaslan, Tuzla Belediye Meclis Üyesi Hasan Özdemir, Adalar Belediye Meclis Üyesi Nesimi Aday, Şişli Belediye Meclis Üyesi Sinan Gökçe ile Üsküdar ve İBB Meclis Üyesi Bülent Kayğun’un beraatine karar verdi. Sancaktepe Belediye Meclis Üyesi Elif Gül ile Beyoğlu Belediye Meclis Üyesi Turabi Şen ise 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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