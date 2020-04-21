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Aktüel

Toplu fotoğrafa 15 bin 750 TL’lik sosyal mesafe cezası

Elazığ’da sosyal mesafe kuralına uymayarak birlikte fotoğraf çektirip paylaşan 17 kişiden kimlikleri tespit edilen 5 şahsa, 3 bin 150’şer lira olmak üzere toplam 15 bin 750 TL ceza kesildi.

2020-04-21 19:22:08 -
Toplu fotoğrafa 15 bin 750 TL’lik sosyal mesafe cezası

Elazığ’da sosyal mesafe kuralına uymayarak birlikte fotoğraf çektirip paylaşan 17 kişiden kimlikleri tespit edilen 5 şahsa, 3 bin 150’şer lira olmak üzere toplam 15 bin 750 TL ceza kesildi.


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı birimler, bir sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda İl Hıfzıssıhha Meclis Kurulunun 04.04.2020 tarih ve 17 Nolu kararının 7. maddesinde belirtilen “Bütün alanlarda sosyal mesafenin en az üç adım (1,5 metre) olarak uygulanması” kuralına aykırı olarak 17 kişilik grup halinde sosyal mesafeye uymaksızın bir iş yeri önünde fotoğraf çekildiğini tespit etti. Bunun üzerine polis, fotoğraftaki şahısların H.E., O.P., B.E., T.E. ve E.T.E. olduğunu belirledi. İsimleri belirlenen şahıslara 1593 sayılı Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi hükmünce her birine 3 bin 150 TL olmak üzere toplamda 15 bin 750 TL idari yaptırım para cezası uygulandı.


Diğer şahısların da kimlik tespitlerinin yapılmasının ardından aynı işlemin uygulanacağı öğrenildi.

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