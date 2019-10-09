“Toplantıyı eski Bakan Müftüoğlu düzenledi”
AK Parti’den istifa ederek yeni parti çalışmalarına hız veren Ahmet Davutoğlu’na eski Adalet Bakanı İsmail Müftüoğlu’nun destek verdiği ortaya çıktı.09 Ekim 2019 Çarşamba 00:55
Sezai Erhan yeniakit.com.tr Yeni parti kurma çalışmalarını sürdüren eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, ilk toplantısını 8 Ekim’de İstanbul’da yaptı.
YeniAkit’in ulaştığı bilgilere göre, toplantıyı eski Adalet Bakanı İsmail Müftüoğlu organize etti. 8 Ekim Salı günü saat 19.00 da başlayan toplantıya eski Başbakan Ahmet Davutoğlu aralarında CHP eski milletvekili İhsan Özkes’inde olduğu kalabalık bir grupla katıldı.
Sadakatim öncelikle milletedir
Dünya ve Türkiye’deki iç ve dış politik gelişmelerle ilgili toplantıda konuşan Davutoğlu, “Benim sadakatim öncelikle bu ülkeye ve bu milletedir, başka hiç kimseye değil” dedi. Davutoğlu, 18 Ekim’de ise Manisa’da yeni parti süreciyle ilgili açıklama yapacak.
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