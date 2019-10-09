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“Toplantıyı eski Bakan Müftüoğlu düzenledi”

AK Parti’den istifa ederek yeni parti çalışmalarına hız veren Ahmet Davutoğlu’na eski Adalet Bakanı İsmail Müftüoğ­lu’nun destek verdiği ortaya çıktı.

09 Ekim 2019 Çarşamba 00:55
“Toplantıyı eski Bakan Müftüoğlu düzenledi”

Sezai Erhan   yeniakit.com.tr  Yeni parti kurma çalışmalarını sürdüren eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, ilk toplantısını 8 Ekim’de İstanbul’da yaptı.

YeniAkit’in ulaştığı bilgilere göre, toplantıyı eski Adalet Bakanı İsmail Müftüoğ­lu organize etti. 8 Ekim Salı günü saat 19.00 da başlayan toplantıya eski Başbakan Ahmet Davutoğlu aralarında CHP eski milletvekili İhsan Özkes’inde olduğu kalabalık bir grupla katıldı.

Sadakatim öncelikle milletedir

Dünya ve Türkiye’deki iç ve dış politik gelişmelerle ilgili toplantıda konuşan Davutoğlu, “Benim sadakatim öncelikle bu ülkeye ve bu milletedir, başka hiç kimseye değil” dedi. Davutoğlu, 18 Ekim’de ise Manisa’da yeni parti süreciyle ilgili açıklama yapacak.

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Haber Tarihi: 09 Ekim 2019 Çarşamba 00:55
  1. Manisa
  2. İstanbul
  3. Ahmet Davutoğlu

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  • Dadaş Dadaş 3 sa önce
    Maşallah önceliğim millet diyor inanmam önce makam mevki

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