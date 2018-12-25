Toplantı başladı! Asgari ücret belli oluyor

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, saat 10.00'da toplandı. Komisyon şu sıralarda son değerlendirmelerini yapıyor.

Komisyon, ücreti belirlemek için üçüncü toplantısını 20 Aralık'ta yapmıştı. Toplantıda, bir işçinin asgari geçim tutarını komisyonla paylaşan TÜİK, asgari ücreti "ağır" statüdeki işlerde 2 bin 213 lira 40 kuruş, "orta" statüdeki işlerde bin 978 lira 80 kuruş, "hafif" statüdeki işlerde bin 841 lira 40 kuruş olarak önermişti.