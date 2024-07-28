Toplam çıkarma çarpma hatta bölme işlemi yapan köpek şaşırttı

Amerikalı bir adam, Cockapoo cinsi köpeğine matematik öğretti, sevimli köpek sosyal medyada büyük ilgi gördü. Köpek, toplama, çıkarma, çarpma ve bölme gibi dört temel matematik işlemini kısa sürede bilerek viral oldu. Sahibi tarafından videoya kaydedilen bu anlar, sosyal medyada hızla yayıldı ve köpek matematik dahisi olduğu konusunda esprili yorumlar yapıldı. Küçük köpeğin işlemleri yaparken yüz ifadesi izleyenleri güldürdü.