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Kültür - Sanat Topkapı Sarayı’nın yeni bölümleri ilk kez gece de açılacak
Kültür - Sanat

Topkapı Sarayı’nın yeni bölümleri ilk kez gece de açılacak

Yeniakit Publisher
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Topkapı Sarayı’nın yeni bölümleri ilk kez gece de açılacak

Topkapı Sarayı’nda yoğun ilgi gören gece ziyaretleri, bu yıl ziyaretçilere daha geniş bir gezi rotası sunarak yeni bölümlerle başlıyor.

Milli Saraylar Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 13 Eylül'e kadar cumartesi günleri 20.30-22.30 saatlerinde düzenlenecek gece ziyaretlerinde, sarayın yakın dönemde ziyarete açılan bazı bölümleri de ilk kez programa dahil edilecek.

Müze olarak faaliyet göstermeye başladığı 1924'ten bu yana ilk gece ziyaretinin 2024'te gerçekleştirildiği Topkapı Sarayı'nda, bu yılki uygulama daha geniş bir rota üzerinden yapılacak.

Gece ziyaretleri kapsamında sarayın avluları, Harem-i Hümayun, Mukaddes Emanetler Dairesi, Hazine Sergisi ve teraslar gezilebilecek.

Bu yılki programda, Harem-i Hümayun'da yer alan Karaağalar Koğuşu, Kadınefendiler ve Cariyeler Taşlığı ile Mabeyn Yolu Çini Sanat Galerisi de ilk kez gece rotasına dahil edildi.

Topkapı Sarayı gece ziyaretleri, sarayın tarihi mimarisini, avlularını, koleksiyonlarını ve İstanbul manzarasını aynı rota üzerinde bir araya getiriyor. Bu yıl yeni açılan bölümlerin de güzergaha eklenmesiyle uygulama, ziyaretçilere daha kapsamlı bir Topkapı Sarayı rotası sunacak.

Gece ziyaretlerinin başlangıç ve bitiş noktası Bab-ı Hümayun olacak. Biletler saray gişelerinden temin edilebilecek. Ziyaretçilere girişte sesli rehber hizmeti sunulurken I. Avlu'daki kafeterya da ziyaret saatleri boyunca açık tutulacak.

Topkapı Sarayı'nın en fazla ilgi gören bölümlerinden Harem-i Hümayun da gece güzergahının önemli durakları arasında yer alacak. Ziyaretçiler Karaağalar Taşlığı, Karaağalar Koğuşu, Hünkar Has Odası, Hünkar Hamamı, III. Murad Has Odası, Mabeyn Taşlığı ve Altın Yol'u gezebilecek.

Bu yıl gece ziyaretlerine eklenen Kadınefendiler ve Cariyeler Taşlığı'nda ise kadınefendi daireleri, cariyeler koğuşu, çamaşırhane, mutfak, kiler, hamam ve kahve ocağı gibi bölümler görülebilecek. Mabeyn Yolu Çini Sanat Galerisi de aynı rota üzerinde ziyaret edilebilecek.

Program kapsamında Enderun Avlusu'ndaki Arz Odası, Mukaddes Emanetler Dairesi, Fatih Köşkü ve Hazine Sergisi de açık olacak. Sarayın öne çıkan eserleri arasında bulunan Kaşıkçı Elması, Topkapı Hançeri ve Altın Taht da ziyaret edilebilecek eserler arasında yer alacak.

Ziyaretin son durağını oluşturan dördüncü avluda ise ziyaretçiler Havuzlu Teras'ta dolaşabilecek, İftariye Kameriyesi'nden İstanbul'un tarihi siluetini izleyebilecek ve Mecidiye Köşkü terasından panoramik şehir manzarasını seyredebilecek. Bu bölümdeki yapılar gece ziyaretleri sırasında dışarıdan görülebilecek.

Biletler, saray gişelerinden temin edilebilecek. Ziyaretçilere saray girişinde sesli rehber hizmeti sunulacak. I. Avlu'daki kafeterya da uygulama süresince açık olacak.

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