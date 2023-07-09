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Gündem Topkapı Sarayı'nda yangın
Gündem

Topkapı Sarayı'nda yangın

Yeniakit Publisher
2023-07-09 03:35:29 - 2023-07-09 03:35:29
Topkapı Sarayı'nda yangın

Topkapı Sarayı'nın içindeki tarihi restoranda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Topkapı Sarayı'nın içindeki tarihi restoranda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

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