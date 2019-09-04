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Topkapı Sarayı giriş ücreti ne kadar?

İstanbul'da gezilmesi ve dikkatle incelenmesi gereken mekanlar arasında, güzide eser Topkapı Sarayı, ilk sıralarda yer alıyor. Bu eşsiz dokuyu ziyaret etmek, bölümlerini ve tarihini öğrenmek, önemli bir deneyim... Peki ama Topkapı Sarayı bölümleri nelerdir? Bölümlerin ücretleri ne kadar? İşte detaylar...

04 Eylül 2019 Çarşamba 19:22
Topkapı Sarayı giriş ücreti ne kadar?

İstanbul'da gezilmesi ve dikkatle incelenmesi gereken mekanlar arasında, güzide eser Topkapı Sarayı, ilk sıralarda yer alıyor. Bu eşsiz dokuyu ziyaret etmek, bölümlerini ve tarihini öğrenmek, önemli bir deneyim... Peki ama Topkapı Sarayı bölümleri nelerdir? Bölümlerin ücretleri ne kadar? İşte detaylar...

İstanbul'da gezilip görülmesi gerekn birçok tarihi mekan ve eser mevcut. En çok bilinenlerin arasında Topkapı Sarayı yer alıyor. İstanbul'a ilk kez gelecek olan ya da Topkapı Sarayı'nı ilk kez ziyaret edecek kişilerin, bilmesi gereken birkaç bilgi mevcut.

Topkapı Sarayı giriş ücreti ne kadar ?

Topkapı Sarayı, bölümlerden oluşuyor. Harem bölümüne girmek için, ekstra bir ücret ödemeniz gerekmektedir. Müze kart kullanan kişiler de dahil olmak üzere, Harem bölümü ve Aya İrini Müzesine her türlü, ücret ödeyerek giriş yapmanız gerekecektir.

Topkapı sarayı giriş ücreti 2019

 

Müze kart nasıl alınır? Müze kart fiyatı ne kadar?

 

Topkapı Sarayına kimler ücretsiz girebilir?

topkapı sarayı ücreti 2019

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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 19:22
  1. İstanbul
  2. Topkapı Sarayı giriş ücreti ne kadar?
  3. Topkapı Sarayına kimler ücretsiz girebilir?
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