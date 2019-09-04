İstanbul'da gezilmesi ve dikkatle incelenmesi gereken mekanlar arasında, güzide eser Topkapı Sarayı, ilk sıralarda yer alıyor. Bu eşsiz dokuyu ziyaret etmek, bölümlerini ve tarihini öğrenmek, önemli bir deneyim... Peki ama Topkapı Sarayı bölümleri nelerdir? Bölümlerin ücretleri ne kadar? İşte detaylar...

İstanbul'da gezilip görülmesi gerekn birçok tarihi mekan ve eser mevcut. En çok bilinenlerin arasında Topkapı Sarayı yer alıyor. İstanbul'a ilk kez gelecek olan ya da Topkapı Sarayı'nı ilk kez ziyaret edecek kişilerin, bilmesi gereken birkaç bilgi mevcut.

Topkapı Sarayı giriş ücreti ne kadar ?

Topkapı Sarayı, bölümlerden oluşuyor. Harem bölümüne girmek için, ekstra bir ücret ödemeniz gerekmektedir. Müze kart kullanan kişiler de dahil olmak üzere, Harem bölümü ve Aya İrini Müzesine her türlü, ücret ödeyerek giriş yapmanız gerekecektir.

Müze kart nasıl alınır? Müze kart fiyatı ne kadar?