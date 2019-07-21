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Toparlanma sürüyor

Enflasyonun kontrol altında olduğunu belirten araştırmacı-Ekonomi Yazarı Hakan Güldağ, “Ülkemiz 2019’un ilk çeyreğinde yıllık bazda yüzde 2,6 küçüldü. Ama çeyreklik bazda yüzde 1,3 büyüdü” dedi.

21 Temmuz 2019 Pazar 10:35
Toparlanma sürüyor

Araştırmacı-Ekonomi Yazarı Hakan Güldağ, üretim ve dış talepte toparlanmanın devam ettiğini dile getirdi. Ekonominin teknik resesyon yaşamadığına da dikkat çeken Güldağ, “Ülkemiz 2019’un ilk çeyreğinde yıllık bazda yüzde 2,6 küçüldü. Ama çeyreklik bazda yüzde 1,3 büyüdü” ifadelerini kullandı.

Enflasyonun kontrol altında olduğunu anlatan Hakan Güldağ, şunları söyledi:

Temmuzda tüketici fiyatları bir miktar artacak gibi görünüyor. Kuvvetle muhtemel KDV ve ÖTV indirimlerinin kaldırılması fiyatlara olumsuz etki yapacak. Ne var ki ağustos ayında da tüketici enflasyonunda ciddi bir düşüşle karşı karşıya kalabiliriz. Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak’ın da ifade ettiği gibi, enflasyonun tek haneye yakınması mümkün. Hatta matematiksel olarak tek haneyi görme ihtimali de var.

Öte taraftan eylül ve ekim aylarında enflasyonun baz etkisiyle aşağı geldiğini gözlemleyebiliriz. Ama sonrasında yeniden yükseliş başlayacak. Neden? Çünkü geçen sene kasım ve aralık aylarında enflasyon eksilerdeydi. Bu eksiler 2003’ten beri rastladığımız bir durum değildi. Doğal olarak kasım ve aralıkta fiyatlarda bir yukarı yönlü eğilime tanıklık edeceğiz. Ve dolarda bir atak yaşamazsak 2019’u yüzde 13 ya da 14 enflasyonla kapatacağız.

Merkezin kararı önemli

Enflasyona paralel faiz oranları da düşecek” diyen Güldağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

Şu anda politika faizi yüzde 24, reel faiz yüzde 15,71. Arada neredeyse 9 puan fark var. Böyle bir faizi dünyada kimse vermez. Arjantin dahi vermez. Bu konuda bir adım atılacak. Merkez Bankası 25 Temmuz’daki Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında faiz oranlarını 300-400 baz puan indirebilir. Ondan sonra da üç PPK toplantısı daha var. Bu toplantılarda da faiz indirim kararları alınacağı tahmin ediliyor. Dolayısıyla 2019’da 700 baz puan indirime şahit olabiliriz.

Güldağ, işlerin olumlu gitmesi halinde aylık faizlerin yüzde 1’e düşebileceği öngörüsünü paylaştı. Bu arada Merkez Bankası’nın faiz kararı öncesi spekülatör firmalar devrede. Bu firmalara en büyük şamarı Başkan Murat Uysal ve mesai arkadaşlarının faiz indirim kararıyla vurması bekleniyor.

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Haber Tarihi: 21 Temmuz 2019 Pazar 10:35
  1. Araştırmacı-Ekonomi Yazarı Hakan Güldağ
  2. KDV ve ÖTV indirimleri
  3. Para Politikası Kurulu (PPK)
  4. Merkez Bankası
  5. Başkan Murat Uysal

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