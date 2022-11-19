  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

TüRK-İŞ Başkanı siyasilerin kendisine yaptığı asgari ücret telkinini kamuoyuna açıkladı: Bu ayıptır

Muğla kazı çalışmaları: Tarih yeniden yazılacak! 1994'te başladı, geçmişe ışık tutacak kent keşfediliyor

Adnan Menderes yaşasaydı sana ne derdi? Yüzde yarım oyu var türlü türlü huyu var

İşte İstiklal Caddesi'ndeki patlamada yaralananların son durumu! Bakan Koca duyurdu

Nerede kaldı düşünce özgürlüğü? "Kadınlar çocuk doğurmalı" diyene linç

İşte en çok göçmen nüfusuna sahip olan o ülke! Türkiye'nin sırasına çok şaşıracaksınız

Hastalığı dünyasını altüst etti! 'Kurt Adam'a dönüştü

Taksim’e bırakılan patlayıcıyla ilgili yeni bulgular

Son zamanların en kapsamlı seçim anketi yapıldı! İşte partilerin oy oranları

AK Partili isimden 6'lı Masa açıklaması
Gündem Tonlarca fındığı alarak kaçtığı iddia edilmişti! O muhtar bakın günlerdir neredeymiş! Şok olacaksınız
Gündem

Tonlarca fındığı alarak kaçtığı iddia edilmişti! O muhtar bakın günlerdir neredeymiş! Şok olacaksınız

Sakarya’nın Kocaali ilçesinde tonlarca fındığı alarak parasını ödemeden kayıplara karıştığı iddia edilen muhtar ortaya çıktı. Birçok kişiyi dolandırdığı düşünülen muhtarın 34 gündür hastanede psikiyatri tedavisi gördüğü öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2022-11-19 12:46:00 -
Tonlarca fındığı alarak kaçtığı iddia edilmişti! O muhtar bakın günlerdir neredeymiş! Şok olacaksınız

Sakarya’nın Kocaali ilçesinde tonlarca fındığı alarak parasını ödemeden kayıplara karıştığı iddia edilen muhtar ortaya çıktı. Birçok kişiyi dolandırdığı düşünülen muhtarın 34 gündür hastanede psikiyatri tedavisi gördüğü öğrenildi.

İlginç olay, Sakarya’nın Kocaali ilçesi Bezirgan Mahallesi’nde geçtiğimiz ay yaşanmıştı. Fındık alım-satım işi de yapan Mahalle Muhtarı Murat Ali Duman’ın onlarca kişiden, tonlarca fındık aldığı ve parasını ödemeden kayıplara karıştığı iddia edilmişti. Bir süre muhtardan haber alamayan ve mağduriyet yaşayan vatandaşlar ise dolandırıldıklarını düşünerek, muhtarın ofis ve evini boşalttığını, kendisinin yanı sıra yakınlarına da bir türlü ulaşamadıklarını söylemişlerdi.

Onlarca kişiyi dolandırıldığı iddia edilen muhtar ortaya çıktı. Muhtarın 6 Ekim 2022 tarihinden 9 Kasım 2022 tarihine kadar Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi psikiyatri servisinde tedavi olduğu öğrenildi.

Tedavi süreci biten Duman, muhtarlık görevine geri döndü. Kendisi hakkında çıkan iddiaları duyduğunda yaşadığı üzüntüyü belirten Murat Ali Duman, 35 ton fındık borcunun olduğunu ve bunun arkasında durduğunu ifade etti.

Mahallelisi ise borcunu kısa bir süre içerisinde kapatacağını söyleyen Duman’ı tekrardan görebilmenin mutluluğunu yaşıyor.

 

2
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Çakır

Bir rapor alıpta ne parası ben hatırlamıyorum demez umarım

Ahmet

Niye psikiyatri tedavisi gördüğü belli bence 35 ton fındık parasını ödemekteki çaresizlikten
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23