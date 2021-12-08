'Tombalak' attırdı: 'Namaz ve oruç yüzünden uzaya gidemedik' diyen doktora efsane kapaklar!
İslam Alimi Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin 2015 yılında Rahmet-i Rahman'a kavuşan Musa Yukarı'nın camide namaz kılan Müslümanlar için "Tombalak atanlar" diyen ve "Namaz ve oruç yüzünden uzaya gidemedik" suçlamasında bulunan bir doktora bilgece verdiği efsane cevaplar dinleyenleri tebessüm ettirdi.
Risale Haber'de yer alan habere göre, Bediüzzaman Said Nursi Hazretleriyle görüşen son şahitlerden merhum Musa Yukarı'nın anısını anlattığı bir videoda bilgece verdiği cevaplar dinleyenleri tebessüm ettirdi.
İkna kabiliyeti ve hazır cevaplılığıyla bilinen Musa Yukarı Ağabey'in "Namaz ve oruç yüzünden uzaya gidemedik" diyen doktora verdiği efsane cevaplar, dinleyenler tarafından takdir topladı.
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