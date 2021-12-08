  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Sivilcelerini sıkanlar aman bu habere dikkat! Felç olabilirsiniz

Kız yurdunda içeri erkek girdi, kızlar çığlık çığlığa kaçtı! Yetkililerden flaş açıklama

SİHA Sezgin'e AK Partili vekiller şamarı indirdi! Cevabı duyunca neye uğradığını şaşırdı

Rusya lideri Putin: Ukrayna NATO’ya girerse...

Tehlike çanları! Akdeniz için endişelendiren durum

Altın tahminleri tutan Haluk Özdil üstüne basa basa söyledi: Uyarıyorum altını...

Avrupa'yı arkasına alan Gezi finansörü Osman Kavala'dan hadsiz açıklama!

Altın ve dolar alacaklar dikkat! Tahminleri olay olan ünlü ekonomistten flaş uyarı!

Atatürk'ün partisinden Türkiye'ye ihanetin fotoğrafı: Dostlar bir arada!

Suriye'deki okul kitaplarında Efendimiz'i (SAV) tasvir etmişlerdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert tepki
İSLAM 'Tombalak' attırdı: 'Namaz ve oruç yüzünden uzaya gidemedik' diyen doktora efsane kapaklar!
İSLAM

'Tombalak' attırdı: 'Namaz ve oruç yüzünden uzaya gidemedik' diyen doktora efsane kapaklar!

İslam Alimi Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin 2015 yılında Rahmet-i Rahman'a kavuşan Musa Yukarı'nın camide namaz kılan Müslümanlar için "Tombalak atanlar" diyen ve "Namaz ve oruç yüzünden uzaya gidemedik" suçlamasında bulunan bir doktora bilgece verdiği efsane cevaplar dinleyenleri tebessüm ettirdi.

Yeniakit Publisher
2021-12-08 23:06:00 - 2021-12-08 23:13:06

Risale Haber'de yer alan habere göre, Bediüzzaman Said Nursi Hazretleriyle görüşen son şahitlerden merhum Musa Yukarı'nın anısını anlattığı bir videoda bilgece verdiği cevaplar dinleyenleri tebessüm ettirdi. 

İkna kabiliyeti ve hazır cevaplılığıyla bilinen Musa Yukarı Ağabey'in "Namaz ve oruç yüzünden uzaya gidemedik" diyen doktora verdiği efsane cevaplar, dinleyenler tarafından takdir topladı.

Cübbeli Kırkıncı Hoca'ya anlattı: Bediüzzaman rüyamda...
Cübbeli Kırkıncı Hoca'ya anlattı: Bediüzzaman rüyamda...

İSLAM

Cübbeli Kırkıncı Hoca'ya anlattı: Bediüzzaman rüyamda...

İnsan öldüğünü nasıl anlar? Öldükten sonra neler olur?
İnsan öldüğünü nasıl anlar? Öldükten sonra neler olur?

İSLAM

İnsan öldüğünü nasıl anlar? Öldükten sonra neler olur?

11 yaşında ateizmi çökerten çocuk! Allah'ın varlığını böyle ispatladı
11 yaşında ateizmi çökerten çocuk! Allah'ın varlığını böyle ispatladı

İSLAM

11 yaşında ateizmi çökerten çocuk! Allah'ın varlığını böyle ispatladı

Fatiha Suresi'nin ince sırları ve 7 kapısı!
Fatiha Suresi'nin ince sırları ve 7 kapısı! "Kim sabah namazının sünneti ile farzı arasında..."

İSLAM

Fatiha Suresi'nin ince sırları ve 7 kapısı! "Kim sabah namazının sünneti ile farzı arasında..."

Ateistlerin bir iddiası daha çürüdü!
Ateistlerin bir iddiası daha çürüdü!

İSLAM

Ateistlerin bir iddiası daha çürüdü!

Nasıl hayret ettiğini anlattı: Bediüzzaman 1 ekmeği 70'e bölüyordu!
Nasıl hayret ettiğini anlattı: Bediüzzaman 1 ekmeği 70'e bölüyordu!

İSLAM

Nasıl hayret ettiğini anlattı: Bediüzzaman 1 ekmeği 70'e bölüyordu!

Japonlar İslam'a koşuyor! Müslüman olan Japon akademisyen tebliğ vazifesini üstlendi
Japonlar İslam'a koşuyor! Müslüman olan Japon akademisyen tebliğ vazifesini üstlendi

İSLAM

Japonlar İslam'a koşuyor! Müslüman olan Japon akademisyen tebliğ vazifesini üstlendi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Evde esrar, bahçedeki serada kenevir ele geçirildi
Yaşam

Evde esrar, bahçedeki serada kenevir ele geçirildi

Manisa’nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda bir evde 3 kilo 657 gram kubar esrar, bahçede bulunan serad..
Ahmet Ercan İstanbul ve İzmir için deprem tarihini açıkladı
Gündem

Ahmet Ercan İstanbul ve İzmir için deprem tarihini açıkladı

Prof. Dr. Ahmet Övgün Ercan, İstanbul ve İzmir için büyük depremlerin tarihini verdi.
Türkiye ile BAE'nin adımı sonrası komşu şok olacak
Gündem

Türkiye ile BAE'nin adımı sonrası komşu şok olacak

Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki ilişkiler güçlenecek. Konuyla ilgili bir yazı kaleme alan Mehmet Acet, Atina yönetiminin zo..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay