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Spor Tolunay Kafkas adeta çıldırttı: Kovulması için daha ne yapması gerekiyor?
Spor

Tolunay Kafkas adeta çıldırttı: Kovulması için daha ne yapması gerekiyor?

Ümit Milli Takımın Belçika'ya 3-0 mağlup olduğu maçta oyuncu değişikliği tercihleri nedeniyle tepkilerin odağındaki isim olan teknik direktör Tolunay Kafkas, sosyal medyadan istifaya davet edildi.

Yeniakit Publisher
2021-09-04 18:14:00 -
Tolunay Kafkas adeta çıldırttı: Kovulması için daha ne yapması gerekiyor?

Ümit Milli Takımı'nın Belçika ile karşılaştığı maçta teknik direktör Tolunay Kafkas'ın 70. dakikada yaptığı oyuncu değişikliği tepki çekti.

Ümit Milli Takımımızın Belçika'ya 3-0 yenildiği maçta teknik direktör Tolunay Kafkas tepki çekti. Alınan mağlubiyetin yanı sıra 70. dakikadaki oyuncu tercihi tartışma konusu olan Kafkas'a sosyal medyadan tepki mesajları atıldı.

70. dakikaya kadar sahanın en iyi isimlerinden biri olan Barış Alper'in oyundan çıkmasını eleştiren futbolseverler mağlubiyetin bir sebebini de buna bağladı.

4 yıldır görevde bulunan Tolunay Kafkas'ın elde tutulur bir başarısının bulunmaması dikkat çekiyor.

İşte gelen tepkiler:

 

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