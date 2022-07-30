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Spor Tolga, Süper Lig devine gidiyor!
Spor

Tolga, Süper Lig devine gidiyor!

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Siyah beyazlı ekip Josef de Souza'nın uzun süreli sakatlığı sebebiyle o bölgeye bir hamle yapmak istiyor. Yerli alternatiflerle görüşen Kartal, Tolga Ciğerci'yle masaya oturdu.

Yeniakit Publisher
2022-07-30 15:00:00 -
Tolga, Süper Lig devine gidiyor!

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Siyah beyazlı ekip Josef de Souza'nın uzun süreli sakatlığı sebebiyle o bölgeye bir hamle yapmak istiyor. Yerli alternatiflerle görüşen Kartal, Tolga Ciğerci'yle masaya oturdu. 

Geçirdiği sakatlık sonrası sahalardan yaklaşık 2-2.5 ay uzak kalacak Josef de Souza'nın yerine oyuncu bakan Beşiktaş, yeniden Tolga Ciğerci ile masaya oturdu.

Akşam'a göre; Başakşehir'le mukavelesi bittikten sonra boşa çıkan 30 yaşındaki oyuncuya 1 senelik kontrat önerildiği belirtildi.

TOLGA CİĞERCİ 2 YILLIK SÖZLEŞME İSTİYOR

Brezilyalı başarılı futbolcu Josef'in sakatlık sonrasında 11'deki yerini alacağı düşünüldüğü için bu bölgeye yerli ve maliyeti düşük bir isim bakılıyordu. Tolga Ciğerci'nin ise en az 2 yıllık sözleşme istediği öğrenildi. Pazarlıklar sürüyor. Oyuncu boşta olduğu için herhangi bir bonservis bedeli ödenmeyecek. Sadece yıllık ücret karşılığında kadroya katılacak. Buradaki en büyük sorun, mukavelenin süresi.

OPSİYON MAÇ SAYISI

Yönetim, Tolga Ciğerci ile uzun süreli bir sözleşme yapmak istemiyor. Ancak alınan bilgilere göre sözleşmeye opsiyon koyulacak. Milli futbolcu Tolga Ciğerci, önümüzdeki sezon belli sayıda maça çıkması halinde sözleşmesi otomatik olarak 1 sene daha uzayacak. Tolga Ciğerci de opsiyondaki maç sayısını kabul ederse ardından taraflar resmi sözleşmeyi imzalayacak.

 

 

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